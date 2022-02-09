Elon Musk'ın 40'a Yakın Starlink Uydusu Yörüngeden Çıktı!

Elon Musk'ın SpaceX Starlink'i, bu ayın başlarında fırlatılan uydularla ilgili bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemede, şirketin 40 kadar Starlink uydusunu kaybettiği belirtildi.
Starlink'in söylediğine göre, 3 Şubat'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan uydu kümesi, sürtünmeyi artıran bir jeomanyetik fırtınayla karşılaştı. Bu artan sürtünme, yaklaşık 40 uydunun yörüngeye dönemeyeceği ve atmosferde yanacağı anlamına geliyor: "Ne yazık ki, Perşembe günü fırlatılan uydular, Cuma günü gerçekleşen jeomanyetik bir fırtınadan önemli ölçüde etkilendi. Bu fırtınalar atmosferin ısınmasına ve düşük konuşlanma irtifalarımızda atmosferik yoğunluğun artmasına neden olur. Hatta, yerleşik GPS, fırtınanın tırmanma hızının ve şiddetinin, atmosferik sürtünmenin önceki fırlatmalara göre yüzde 50'ye kadar daha fazla artmasına neden olduğunu öneriyor."
Şirket, uyduları takip ettiğini ve yörüngeyi "sürtünmeyi en aza indirgemek için kenarında (bir kağıt yaprağı gibi) uçacak" şekilde değiştirdiğini belirtiyor. Ayrıca, Starlink ekibi, uyduları yer radarını kullanarak izlemek için ABD Uzay Kuvvetleri'nin 18. Uzay Kontrol Filosu ve LeoLabs ile yakın bir şekilde çalışıyor.
Ayrıca şirket, enkazın atmosfere yeniden giriş sırasında yanmasını beklendiğinden dolayı yörüngeden çıkma prosedürünün yörüngedeki diğer uydular ve yerdeki insanlar için sıfır çarpışma riski oluşturacağını belirtti: "Ön analizler, düşük irtifalarda artan sürtünmenin uyduların yörünge yükseltme manevralarına başlamak için güvenli moddan çıkmalarını engellediğini ve 40 kadar uydunun Dünya atmosferine yeniden gireceğini veya zaten yeniden girmiş olduğunu gösteriyor. Yörüngeden ayrılan uydular, diğer uydularla sıfır çarpışma riski taşır ve tasarım gereği atmosferik yeniden girişte yok olur, yani yörünge enkazı oluşmaz ve hiçbir uydu parçası yere çarpmaz."
Haber, dünya çapındaki gökbilimcilerin Starlink ağını protesto ettiği bir sırada geldi. Yakın tarihli bir araştırmaya göre, Starlink uyduları, gökbilimciler tarafından yakalanan derin uzay görüntülerinde çizgiler bırakıyor ve bilim insanlarının tehlikeli asteroitleri tanımlamasını engelleyebiliyor. Uluslararası Astronomi Birliği, Starlink uydularının akışını protesto etmek için "Karanlık ve Sessiz Gökyüzünü Uydu Takımyıldız Girişiminden Koruma Merkezi" kurdu...
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