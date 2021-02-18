NASA'nın keşif aracı Perseverance Mars'a iniyor: Canlı İzle

NASA'nın Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı tarafından inşa edilen Perseverance, ajansın Mars yüzeyinde yaklaşık iki yıl boyunca çalışmayı umduğu beşinci ve teknolojik açıdan en gelişmiş yüzey araştırma aracı. Bütün araştırma, iki düzine kamera tarafından kaydedilecek ve Mars'tan Dünya'ya çok önemli bilgiler gönderilecek. Yüzey araştırma aracı üzerinde gezegenin jeolojisini araştırmak için bir dizi bilimsel araç bulunuyor.
Hedef, Mars'ın gizemlerini çözmek, daha çok şey keşfetmek ve günün birinde Dünya'ya geri gönderilecek örnekleri toplayıp depolamak. Mars inişini canlı olarak aşağıdan izleyebilirsiniz. Yüzey araştırma aracının Mars yüzeyine Türkiye saati ile 23:55'te inmesi bekleniyor:
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