NASA'nın keşif aracı Perseverance Mars'a iniyor: Canlı İzle

NASA'nın keşif aracı Perseverance Mars'a iniyor: NASA, şimdiye kadarki en iddialı Mars görevini başlatmak üzere. Kızıl gezegene altı aydan uzun bir yolculuktan sonra, Perseverance yüzey araştırma aracı Mars'a iniş yapmaya hazırlanıyor...

Mars'a inişe dakikalar kaldı!

NASA'nın Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı tarafından inşa edilen Perseverance, ajansın Mars yüzeyinde yaklaşık iki yıl boyunca çalışmayı umduğu beşinci ve teknolojik açıdan en gelişmiş yüzey araştırma aracı. Bütün araştırma, iki düzine kamera tarafından kaydedilecek ve Mars'tan Dünya'ya çok önemli bilgiler gönderilecek. Yüzey araştırma aracı üzerinde gezegenin jeolojisini araştırmak için bir dizi bilimsel araç bulunuyor.

Hedef, Mars'ın gizemlerini çözmek, daha çok şey keşfetmek ve günün birinde Dünya'ya geri gönderilecek örnekleri toplayıp depolamak. Mars inişini canlı olarak aşağıdan izleyebilirsiniz. Yüzey araştırma aracının Mars yüzeyine Türkiye saati ile 23:55'te inmesi bekleniyor:

WATCH LIVE: NASA rover to land on Mars' Jezero Crater—2/18/2021WATCH LIVE: NASA rover to land on Mars' Jezero Crater—2/18/2021
NASA's Perseverance rover is expected to land on Mars' Jezero Crater in search of ancient microbial life. For live blog coverage from CNBC: » Subscribe to CNBC TV: » Subscribe to CNBC: » Subscribe to CNBC Classic: Turn to CNBC TV for the latest stock market news and analysis. From market futures to live price updates CNBC is the leader in business news worldwide. Connect with CNBC News Online Get the latest news: Follow CNBC on LinkedIn: Follow CNBC News on Facebook: Follow CNBC News on Twitter: Follow CNBC News on Instagram: #CNBC #CNBCTV WATCH LIVE: Day five of former President Trump’s second impeachment trial—2/13/2021

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