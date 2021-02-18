NASA'nın keşif aracı Perseverance Mars'a iniyor: Canlı İzle

NASA'nın keşif aracı Perseverance Mars'a iniyor: NASA, şimdiye kadarki en iddialı Mars görevini başlatmak üzere. Kızıl gezegene altı aydan uzun bir yolculuktan sonra, Perseverance yüzey araştırma aracı Mars'a iniş yapmaya hazırlanıyor...