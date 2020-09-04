NBA 2K21 Satışa Çıktı!

2K, geçtiğimiz 19 yılın en yüksek puan alan ve en yüksek satış rakamlarına ulaşan NBA video oyun simülasyonu serisinin en yeni versiyonu olan NBA® 2K21'in PlayStation®4 için olan versiyonunun bugün piyasaya çıktığını duyurdu. Çıkışıyla birlikte NBA 2K21, en iyi oynanış dinamiklerine yapılan heyecan verici geliştirmeler, rekabetçi ve topluluk odaklı çevrimiçi özellikler ve çeşitli oyun modlarıyla birlikte türünün tek örneği olarak NBA basketbolunu ve basketbol kültürünü tüm yönleriyle kapsıyor.
Visual Concepts Başkanı Greg Thomas, konuyla ilgili "NBA ve basketbol oyunları için bu çok özel bir yıl ve Visual Concepts ekibi NBA 2K21'i dünya çapındaki milyonlarca oyuncuyla buluşturduğu için çok mutlu. Hepimiz kontrol cihazlarını elimize alıp oyuncu topluluğuna bugünden katılmak için çok heyecanlıyız; sizi sahada görmek için sabırsızlanıyoruz." şeklinde konuştu.
NBA 2K21'in mevcut nesil versiyonu yeni eklenen ve geliştirilen özelliklerle birlikte geliyor. Usta oyuncular ile yeni oyuncular çeşitli modlarla kendilerine uygun basketbol deneyimini yaşayabilirler:
- Çok Daha Gerçekçi – Görsel sunum, oyuncu yapay zekası, oyun modları ve çok daha fazla geliştirmeyle birlikte NBA 2K21, en gerçekçi basketbol video oyun deneyimi yaşatmak için sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Kalabalığın enerjisini, NBA rekabetçiliğinin gerilimini ve en kapsamlı spor oyununun eğlencesini bugünden itibaren hissedin.
- Seçkin Oynanış – Gelişmiş Pro Stick kontrollerini kullanarak benzersiz şekilde topun hakimi olun. Şutlar ve turnikelerde yeni hassasiyet ve yetenekleri kullanın, etkin top yönetimi ile yeni imza hareketlerinizin kilidini açın.
- Senin G.O.A.T. Takımın – Mevcut NBA yıldızları ve efsane oyunculardan oluşan en iyiler koleksiyonunuzu MyTEAM'de kurun ve dünya çapındaki diğer acımasız oyunculara karşı rekabet edin. NBA 2K21'in yeni özelliğiyle sınırlı süredeki Sezonlar ile eşsiz ödüllere sahip olun.
- Yeni MyCAREER Hikayesi – Tamamen yeni, sinematik MyCAREER deneyimi olan The Long Shadow ile birlikte 10 tane lisanslı kolej programından başlayarak NBA'e doğru yükselin. MyPLAYER oyuncunuzu sahada ve dışında büyük hamleler yaparak en tepeye çıkartın ve heyecan verici, dramatik maceraya adınızı yazdırın.
- Yeni Neighborhood Mahali – Yeni NBA 2K21 Neighborhood yeni görseller ve tasarımla sizi sahil kenarına, güneşin altında 1v1, 3v3, 5v5 mücadeleleri yapmaya götürüyor. Yetenek ve tarzınızı 2K Sahilinde gösterin, Pro-Am mücadelelerine katılın ve 2K Compete Events çerçevesinde dinamik olarak değişen ödülleri kazanın.
- Yeni Ekipmanlar ve Müzikler – Yeni kıyafet, aksesuar ve ayakkabı markalarıyla birlikte tepeden tırnağa bir basketbolcu gibi görünün. Ayrıca NBA 2K21 dinamik müzik deneyimi ile birlikte oynayın. Dünya çapındaki en yeni büyük sanatçılar – ilk defa oyunda tanıtılacak iki tane Dame D.O.L.L.A. parçasıyla birlikte – ve nefes kesen müzisyenler keşfedilmeyi bekliyor.
- USA Basketball – USA Basketball takımının şampiyona efsanesini yeniden yaşayın. Klasik takımlar ile sahaya çıkın, geçmişin yıldızlarından oluşan MyTEAM kartları toplayın ve MyPLAYER ekipmanlarıyla ihtişamınızı yansıtın.
Portland Trail Blazers'ın süper starı Damian Lillard'ın kapağında yer aldığı mevcut nesil NBA 2K21 oyunu bugün itibarıyla PlayStation®4 için piyasaya çıktı. Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın 8 numaralı formasıyla özel kapağında yer aldığı NBA 2K21 Mamba Forever Edition da bugünden itibaren satışa çıktı.
Mamba Forever Edition, NBA 2K21 oyununun hem mevcut nesil hem de yeni nesil versiyonları, diğer platformun Standart Sürüm versiyonuyla birlikte geliyor. Yani PlayStation®4 için Mamba Forever Edition alan oyuncular, PlayStation®5 için Standart Sürüm NBA 2K21 sahibi oluyor. Ayrıca NBA 2K21; MyTEAM Cross-Progression ve Paylaşımlı VC cüzdan özellikleriyle birlikte geliyor. Tüm MyTEAM Puanları, Token'lar, kartlar ve ilerleyiş hem mevcut hem de yeni nesil versiyonda aynı konsol ailesi içerisinde eşzamanlı olarak yapılıyor. Aynı şekilde paylaşımlı VC Wallet, kazanılan ve satın alınan tüm VC'lerin her iki versiyonda da kullanılmasını sağlıyor. Daha fazla bilgi için https://nba.2k.com/faq adresini ziyaret edebilirsiniz.
Bugün piyasaya çıkışıyla birlikte 2K, tüm sosyal medya kanallarından #2KDay etiketiyle NBA 2K21'in çıkışını kutluyor. Twitter hesabından Locker Code dağıtılırken, Instagram üzerinden 2K21 MyPLAYER kamera efekti oyunculara sunuluyor.
Visual Concepts tarafından geliştirilen NBA 2K21, PEGI 3 derecelendirmesine sahiptir. NBA 2K21'in PlayStation®5 versiyonu henüz derecelendirilmemiştir ve PS5'in çıkış tarihiyle birlikte piyasaya çıkacaktır. Daha fazla bilgi için https://nba.2k.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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