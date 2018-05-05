Neanderthal'lerin Yok Olması Hakkında Yeni Teori
Bilim insanları, gelişen teknoloji ile Neanderthal'lerin, yani "mağara adamlarının" türünün sona ermesi hakkında yeni bir teori türetti!
Bir fosil bilimci, 1829'da ilk Homo neanderthalensis iskeletini keşfettiğinden beri, bilim insanları niye zaman içinde Homo sapiens'in galip gelip Neanderthal'lerın 40.000 kadar yıl önce yok olduğunu çözmeye çalışıyor.
Onların tarih öncesi kafa taslarını bizimkilerle karşılaştıran bilim insanları, Neanderthal beyinlerinin bizimkinden biraz daha büyük olduğunu öğrendi. Üstelik hem doğumda, hem de yetişkinlik döneminde. Ayrıca atalarımızdan daha uzun yaşamış da olabilirler. Peki o zaman, bu evrimsel avantaj neden Neanderthal'lerin insanlığa hükmetmesini sağlamadı?
Üç Japon araştırmacı, bilgisayar imajlama yazılımı ve Neanderthal kafa tası fosillerini kullanarak şimdi, Neanderthal beyinlerinin bazı spesifik kısımlarının haritasını çıkardı ve Homo sapiens'in beyinindeki bazı özel kısımların nasıl Neanderthal'lerden daha çok hayatta kalmalarını sağlayabileceğini gösterdi.
Scientific Reports (SR)'de yayınlanana göre, "Bilgisayar anatomisi kullanılarak Neanderthal beynini yeniden inşa etmek", atalarımızın beyinciğinin Neanderthal beyinciğinden belirgin şekilde daha büyük olduğunu ortaya çıkarmış.
Ve araştırmacıların teorisine göre insanların daha büyük olan beyincikleri, onlara "daha yüksek zihinsel ve sosyal fonksiyonlar" kazandırdı. Bunların arasında yönetim fonksiyonları, dil işleme, bölümleme ve çalışan bellek kapasitesi bulunuyor.
İddia edilen düşük iletişim becerileri ve düşük hafızaları sebebiyle Neanderthal'ler, Homo sapiens'e kıyasla buzul devri gibi ilkim değişikliği olaylarına adapte olmakta zorlanmış olabilir.
Yani kısacası, görünüşe bakılırsa insanlar, Neanderthal'lerden daha iyi bir "CPU'ya" sahip oldukları için şanslılar ve bu şekilde öne geçmişler.
H. Hüseyin Öztürk
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