Neden Bazı İnsanlar Daha Zor Mutlu Oluyor? Tek Neden Genler Olabilir mi?

Neden bazı insanlar çok kolay bir şekilde mutlu olabilirken, diğerleri daha zor mutlu oluyor? Bunu sadece genlerle açıklamak mümkün mü?

  • Levent Öztürk
Neden bazı insanlar daha zor mutlu oluyor?

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