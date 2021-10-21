Neftlix'in en çok izlenen 10 dizisi (19 Ekim 2021 listesi)

Lupin, Bridgerton, La Casa De Papel gibi dizilerle çok konuşulan Netflix'in son yıldızı Squid Game dizisi oldu. Öyle ki dizi, Netflix tarihine geçecek izlenme oranlarına ulaştı. Netflix, "Squid Game"in ilk dört haftada 142 milyon hanenin izlediği en büyük orijinal dizisi olduğunu duyurmuştu.
Squid Game dizisinin ardından en çok izlenen dizi ise Bridgerton oldu. 82 milyon kişi tarafından izlenen dizi bir dönem ilk sıradaydı.
Business Insider, Netflix'in en büyük yapımlarını ilk 28 günde kaç üyenin izlediğini inceledi ve en çok izlenen 10 diziyi sıraladı.
Netflix'in En Çok İzlenen 10 Dizisi
10- "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness" birinci sezon — 64 milyon
Rotten Tomatoes eleştirmen puanı : %86
Eleştirmenler ne dedi : "Son derece garip insanlarla dolu son derece garip bir dünyada bir yolculuktan öteye gitmeyen, nöbetler ve başlangıçlar içinde zorlayıcı bir dizi."
9- "La Casa de Papel" dördüncü sezon — 65 milyon
Rotten Tomatoes eleştirmen puanı : %80
8- "Maid" — 67 milyon
Rotten Tomatoes eleştirmen puanı : %97
7- "Stranger Things"in üçüncü sezonu — 67 milyon
Rotten Tomatoes eleştirmen puanı : %89
6- "Sex/Life" birinci sezon — 67 milyon
Rotten Tomatoes eleştirmen puanı : %23
5- "La Casa de Papel" beşinci sezon— 69 milyon
Rotten Tomatoes eleştirmen puanı : %80
4- "The Witcher" birinci sezon — 76 milyon
Rotten Tomatoes eleştirmen puanı : %67
Eleştirmenler ne dedi : "The Witcher daha çok fantastik bir yapım olsa da, aynı zamanda biraz bağımlılık yapan bir fantezi. Kan dökülmesini, alemleri, perili ormanları ve büyücüleri getirin."
3- "Lupin" birinci sezon — 76 milyon
Rotten Tomatoes eleştirmen puanı : %98
Eleştirmenler ne dedi : "Dizi, her anı gerilimle doldurarak tek bir dakika bile boşa harcamıyor. Bunların hepsini bir araya getirin ve en iyi şovlardan birini izlemek için yerinizi alın."
2- "Bridgerton" birinci sezon — 82 milyon
Rotten Tomatoes eleştirmen puanı : %89
Eleştirmenler ne dedi : "Bridgerton'ın sekiz bölümü var ve hepsinin iyi bir kitaptaki bölümlere benzeyen sonları var: Gece ışığı kapatmadan önce sizi bir bölüm daha okumak isteyeceğiniz bir noktada bırakıyorlar. " - NPR
1- "Squid Game" birinci sezon — 142 milyon
Rotten Tomatoes eleştirmen puanı : %92
Eleştirmenler ne dedi : "Bölümleri ölümcül uçurumlarla biten, başka bir deyişle, nihai aşırı yemle biten, dolambaçlı, hızlı tempolu, aksiyon dolu bir gösteri." - Time
- 21. yüzyılın en iyi dizileri
- Bir dizi daha izleyiciyle buluşuyor
- 21. yüzyılın en iyi 100 dizisi: 43 ülkeden uzmanlar seçti
- Tüm zamanların en iyi 100 dizisi... IMDb Top 100
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın