Neil Young Vites Yükseltti, Spotify Çalışanlarına "Oradan Kaçın" Dedi!

Neil Young, Spotify çalışanlarına asıl sorunun Joe Rogan değil, şirketin CEO'su olduğunu söyledi ve onları "ruhunuzu tüketmeden önce o yerden kaçmaya" çağırdı. Young bu açıklamayı, müziğini Spotify'dan çekmesinden ve şirketin Joe Rogan'ın podcast'i aracılığıyla "aşılar hakkında sahte bilgi yaydığını" iddia etmesinden sonra yaptı.
Young'ın Spotify'a karşı mücadelesi başlangıçta Rogan'ın podcast'ini hedef alıyordu, ancak artık Spotify'ın liderliğini suçlama boyutuna kadar ulaşmış durumda. Web sitesinde yayınlanan bir açık mektupta Young, CEO Daniel Ek'in "sanatla, yaratıcılıkla değil, sayılarla" ilgilendiğini söylüyor.
Young, yayınladığı mektubunu Spotify çalışanlarını "özgür olmaya ve doğru yolu seçmeye" çağırarak sonlandırdı. Sanatçı, son haftalarda Spotify'ı en azından üçüncü defa eleştirdi. Müziğini hizmetten geri çektikten sonra, ses kalitesini "bozulmuş ve kısırlaştırılmış" olarak nitelendirerek daha fazla eleştiride de bulundu.
Joni Mitchell da müziğini Spotify'dan çekenler arasında yer alıyor. India Arie ise "ırk konusundaki dilini" sebep göstererek müziğini platformdan çekti. Rogan ise yayınladığı bir videosunda, podcast'inde kullandığı ırkçı bir kelimenin viral hale geldiğini belirtmekte ve özür dilemekteydi. Spotify ise, podcast'in 70 bölümünü yayından kaldırdı.
Ek ve Spotify, olay büyümeye devam ederken platformun nasıl yönetileceği konusunda karışık mesajlar veriyor gibi görünüyor. Açık olan tek şey, şirketin podcast hedeflerinin büyük ölçüde The Joe Rogan Experience'a bağlı olduğu.
Spotify çalışanlarına ne kadar hakim olduğunu söylemek zor olsa da, Rogan olayının açıkça Spotify içinde büyük bir gerginliğe neden olduğu biliniyor. Bu yüzden Young'ın çağrısının nasıl bir cevap bulacağını şu an için kestirmek kolay görünmüyor.
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