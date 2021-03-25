Netflix'ten 2 Keanu Reeves Bombası Birden: BRZRKR Netflix'e Geliyor!

Keanu Reeves'in şu anda tüm film yapımcılarının peşinde koştuğu bir isim olduğu rahatlıkla söylenebilir. Aktör, geçtiğimiz yaz mevsiminde Bill&Ted'in devamı olan Face the Music'te rol alırken, CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077 oyununa da yetenekleriyle katkıda bulundu ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde The Matrix 4'te bir kez daha Neo rolüyle karşımıza çıkacak.
Bütün bunların yanında Reeves, kendi tasarladığı çizgi roman serisi BRZRKR'nin ilk sayısını da Mart ayının başlarında yayımladı. Ama sürprizler bu kadarla da bitmiyor. Boom! Studios, Reeves'in 12 sayılık sınırlı serisinin ilk sayısının yayımlanmasından üç hafta sonra, Netflix için bu seriyi temel alan bir film ve bir anime serisinin geliştirildiğini duyurdu.
BRZRKR Film ve Anime Serisine de Keanu Reeves İmzası
NX Twitter hesabında bu haberin Pazartesi günü duyurulmasından sonra Reeves'in film uyarlamasında rol alacağı ve yapımcılığını üstleneceği doğrulandı. Ayrıca Reeves, anime serisi için de ses aktörlüğü yapacak.
BRZRKR, yayımcı Boom! Studios tarafından "vahşi bir epik efsane" olarak tanımlanıyor ve ölümsüz bir savaşçının, 80.000 yıllık tarih boyunca yolculuğunu anlatıyor.
BRZRKR'nin ana karakteri sadece "B" olarak adlandırılıyor ve akıl sağlığı üzerindeki etkilerine rağmen şiddet eylemleri gerçekleştirmekle lanetlenmiş bir yarı-ölümlü, yarı-tanrı olarak biliniyor. Yüzyıllar boyunca Dünya'yı gezdikten sonra "B", diğerleri için çok tehlikeli olarak görülen savaşlarda yer almak için ABD hükumetinin hizmetine giriyor. Bunun karşılığında da "B" en sonunda sonsuz yaşamının üzerindeki büyüyü kaldırmanın bir yolunu öğrenecek.
Çizgi roman serisi, Reeves'in yanı sıra New York Times çok satanlar yazarı Matt Kindt'in (Folklords, Bang!) Reeves'e anlatıyı geliştirmeye yardım etmesi ile ortak bir şekilde tasarlandı ve yazıldı. Ünlü Marvel sanatçısı Ron Garney (Wolverine, Captain America) 12 sayının tamamını çizerken Bill Crabtree (BPRD) ek renklendirmeyi yapıyor, Clem Robins (Hellboy) yazıların sorumluluğunu üstleniyor ve karakter tasarımları ve çizgi roman kapakları Rafael Grampá (The Dark Knight Returns: The Golden Child) tarafından üretiliyor.
BRZRKR'nin 4 Mart tarihinde yayımlanan ilk sayısı 615.000 kopya basıldı ve Bleedin Cool'un belirttiğine göre satış anlamında 21. yüzyılın en çok satan çizgi romanlarından biri oldu.
Netflix'in iki uyarlaması için henüz bir yayım tarihi bulunmuyor ve filmin, kaynak çizgi romana ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor. Netflix duyurusundan sonra Boom! Studios tarafından yayınlanan bir yazıda görünene göre anime serisi çizgi romanın direkt bir devamı olmayacak ve Reeves'in geliştirmek için yıllar harcadığı BRZRKR evrenini genişletecek...
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