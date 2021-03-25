Netflix'ten 2 Keanu Reeves Bombası Birden: BRZRKR Netflix'e Geliyor!

Netflix'ten 1 değil, 2 Keanu Reeves bombası birden: Keanu Reeves'in çizgi romanı BRZRKR için bir film ve bir anime uyarlaması Netflix'e geliyor.

25 Mart 2021 00:02

Levent Öztürk