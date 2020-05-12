Spotify'a Eğlenceli Bir Özellik Daha Geldi: Grup Oturumu

Spotify, aylık ücret ödeyen kullanıcıları için Group Session (Grup Oturumu) işlevini kullanıma sundu. Yeni işlev sayesinde iki veya daha fazla kullanıcı, çalan müzik üzerindeki kontrolü paylaşabiliyor.
Yeni işlev, grup içerisinde hangi şarkıyı çalabileceğinizi seçmenize izin vermekle kalmıyor, çalma listesi oluşturmanıza da izin veriyor. Premium kullanıcılarına sunulan işlev, henüz beta aşamasında kabul ediliyor. İşlevin yalnızca birkaç kişi arasında değil, en fazla 100 kişi tarafından kullanılabildiği belirtiliyor. Bir grup oturumu başlatmak için çalma ekranında sol alt köşede bulunan Bağlan (Connect) menüsünü açmanız gerekiyor. Buradaki kodu gruba katılacak misafirlere paylaşabiliyorsunuz. Misafir kullanıcı yürütme denetimlerini kullandığında veya listeye bir şarkı eklediğinde, bu değişiklik herkese yansıyor.
İşlev Mayıs 2019'dan bu yana test edildiği için daha önce duymuş olabilirsiniz. Yeni işlev, bugün itibariyle Premium kullanıcılarına geniş çaplı olarak sunulmaya başlandı.
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