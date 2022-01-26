Disney Plus bu yaz Türkiye'ye geliyor!

The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz 42 ülke ve 11 yeni bölgede* hizmete gireceğini açıkladı. Yayına başlayacağı ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Güney Afrika, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor.
Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve daha fazlası...
Platforma özel orijinal yapımların da yer alacağı binlerce saatlik içeriği ile Disney+, dünyanın en sevilen hikayelerinden pek çoğuna ev sahipliği yapıyor.
Disney Plus'ın Yayına Başlayacağı Ülkeler (Tam Liste)
Disney+'ın bu yaz yayına başlayacağı ülkelerin tam listesi (alfabetik sırayla):
- Andorra
- Arnavutluk
- Bahreyn
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Bosna Hersek
- Bulgaristan
- Cezayir
- Çek Cumhuriyeti
- Estonya
- Fas
- Filistin Devleti
- Güney Afrika
- Hırvatistan
- Irak
- İsrail
- Karadağ
- Katar
- Kosova
- Kuveyt
- Kuzey Makedonya
- Letonya
- Libya
- Lihtenştayn
- Litvanya
- Lübnan
- Macaristan
- Malta
- Mısır
- Polonya
- Romanya
- San Marino
- Sırbistan
- Slovakya
- Slovenya
- Suudi Arabistan
- Tunus
- Türkiye
- Umman
- Ürdün
- Vatikan
- Yemen
- Yunanistan
11 Yeni Bölge
*Disney+'ın bu yaz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayına başlayacağı 11 yeni bölgenin tam listesi:
|
Bölgeler
|
Ülke
|
Faroe Adaları
|
Danimarka
|
Fransız Polinezyası
Güney Fransa Bölgesi
St. Pierre ve Miquelon Denizaşırı Bölgesi
|
Fransa
|
Åland Adaları
|
Finlandiya
|
Sint Maarten
|
Hollanda
|
Svalbard & Jan Mayen
|
Norveç
|
Hint Okyanusu İngiliz Bölgesi
Cebelitarık
Pitcairn Adaları
St Helena
|
Birleşik Krallık
Disney Plus'ın Yayında Olduğu 18 Ülke
Disney+'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayında olduğu 18 ülke (alfabetik sırayla):
- Almanya
- Avusturya
- Belçika
- Birleşik Krallık
- Danimarka
- Finlandiya
- Fransa
- Hollanda
- İrlanda
- İspanya
- İsveç
- İsviçre
- İtalya
- İzlanda
- Lüksemburg
- Monako
- Norveç
- Portekiz
Disney Plus Nedir?
Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerinin yanı sıra, dünyaca ünlü "The Simpsons" ve herkese hitap eden daha birçok dizi, film ve orijinal içeriğin yer aldığı dijital yayın platformudur.
The Walt Disney Company'nin amiral gemisi olarak tüketiciye doğrudan yayın servisi sağlayan Disney+, Disney Medya & Eğlence Dağıtım ağının da bir parçasıdır. Platform; filmler, belgeseller, diziler, animasyonlar, kısa içerikler ve sürekli büyüyen orijinal içerik kataloğuyla reklamsız yayın yapmaktadır.
Disney'in sahibi olduğu film ve dizi arşivine erişim sunan Disney+, aynı zamanda The Walt Disney Studios'un en yeni yapımlarının yer aldığı tek platformdur. Ayrıca 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok öne çıkan stüdyonun yapımları sadece Disney+'ta yer alır.
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