Disney Plus bu yaz Türkiye'ye geliyor!

Disney+, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da, Türkiye'nin de dahil olduğu 42 ülkede bu yaz yayına başlıyor. Disney, Marvel, Pixar, National Geographic, Star Wars ve çok daha fazlasını bir arada sunan yepyeni bir platform!