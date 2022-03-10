Netflix, Reklamlı Bir Abonelik Seçeneği Sunacak mı? Cevap Geldi...

Netflix'in şimdiye kadar net olarak reddettiği reklamlı ve daha ucuz abonelik seçeneği, gelen yeni açıklamaya bakılırsa artık o kadar da "asla olmayacak" durumunda değil.

  • Levent Öztürk
Netflix, Reklamlı Bir Abonelik Seçeneği Sunacak mı

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Netflix, Reklamlı Bir Abonelik Seçeneği Sunacak mı? Cevap Geldi...

 

 