Netflix, Reklamlı Bir Abonelik Seçeneği Sunacak mı? Cevap Geldi...

Netflix yöneticileri, akış hizmetinde reklam destekli bir abonelik katmanı sunma olasılığını artık dışlamıyor. Yakın tarihli bir yatırımcı konferansında konuşan şirket CFO'su Spencer Neumann, Netflix'e reklam ekleme fikri sorulduğunda "asla asla diyemeyeceğini" itiraf etti, ancak bunun şu an için şirketin planlarında olmadığını da söyledi.
Bu cevap, Disney'in tüketicilere daha fazla seçenek sunmak amacıyla bu yılın sonlarında Disney Plus'ta reklam destekli bir abonelik katmanı sunma kararının ışığında geliyor. Neumann, Morgan Stanley'nin 2022 Teknoloji, Medya ve Telekom Konferansı'nda izleyicilere şunları söyledi: "Açıkçası Netflix'in reklama karşı bir tutumumu yok. Ama bu şu anda planlarımızda olan bir şey de değil. Gerçekten güzel, ölçeklenebilir bir abonelik modelimiz var. Asla asla diyemeyiz ama şimdilik planlarımızda yok."
Netflix'in yakın zamanda Disney'in stratejisini kopyalamaya niyeti olmadığı açık, ancak Neumann'ın yorumları yine de yayıncının abonelik tabanlı reklamcılığa karşı uzun süredir devam eden isteksizliğiyle tam olarak uyuşmuyor.
Netflix'in yatırımcılardan geliri artırmak için daha düşük maliyetli bir abonelik katmanı geliştirme baskısı ile karşı karşıya olma ihtimali var. Reuters, şirketin yeni abone edinme oranının son çeyreklerde yavaşladığını ve bunun sonucunda Netflix hisselerinin zarar gördüğünü bildiriyor.
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