Ülkemizde de Yayına Girmeye Hazırlanan Disney+'tan Yeni Abonelik Seçeneği

Yaz aylarında ülkemizde de hizmete başlaması beklenen video akış platformu Disney Plus, aylık 8 dolarlık abonelik bedelin aşağı çekecek yeni abonelik sistemini duyurdu!

  • Ercan Uğurlu
Disney Plus, Ucuz Abonelik Seçeneğini Duyurdu

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