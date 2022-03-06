Ülkemizde de Yayına Girmeye Hazırlanan Disney+'tan Yeni Abonelik Seçeneği

Disney, yaptığı açıklamada Disney Plus için"ucuz" abonelik seçeneğini duyurdu. Şu an ABD'de aylık 8 dolar abonelik bedeli ile izlenebilen Disney Plus, izleyiciler tarafından 12 aylık taahhüt seçeneği ile ise 80 dolara erişilebiliyor. Şirketin yeni açıklaması ise, bunlara yeni bir alternatifin daha katılacağı yönünde.
Disney, şu anda dünya çapında 120 milyon aboneye sahip, ancak rakibi Netflix'in abone sayısı ile rekabet edebilmesi için daha fazlasına ihtiyacı var, zira Netflix'in 221 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Bunun için alternatif bir abonelik seçeneğini daha oyuna sokma düşüncesinde olan Disney, yeni abonelik sisteminin "reklamlı" olacağını ve bu sebeple aylık Disney Plus abonelik servisinden daha uygun fiyatlı olacağını söylüyor.
Şu an için yeni seçeneğin ne zaman sunulacağı ve fiyatının ne olacağını kestirmek güç. Ancak Disney Plus'ın 8 dolar fiyatının altında olacağını öngörebiliriz. Elbette Disney, enflasyon artışını bahane edip bu paketinin fiyatını artırmazsa...
Bilindiği gibi Acun Ilıcalı'nın dijital akış platformu Exxen de reklamlı abonelik seçeneği sunuyor. Disnet Plus abonelerinin bu seçeneğe ne kadar ilgi göstereceğini şimdiden tahmin etmek pek mümkün değil. Ama bunu çok yakında öğreneceğimiz kesin.
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