Netflix üyelik iptali nasıl yapılır? Netflix üyelik iptal işlemleri

Online dizi ve film platformu Netflix üye olmanın yanı sıra üyelik iptali de merak edilen konular arasında. Netflix'e bir süredifr üyesiniz ve herhangi bir sebeple artık kullanmak istemiyorsunuz. Peki Netflix üyelik iptali nasıl yapılır? İşte Netflix üyelik iptal işlemleri...