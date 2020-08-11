Netflix üyelik iptali nasıl yapılır? Netflix üyelik iptal işlemleri

Online dizi ve film platformu Netflix üye olmanın yanı sıra üyelik iptali de merak edilen konular arasında. Netflix'e bir süredifr üyesiniz ve herhangi bir sebeple artık kullanmak istemiyorsunuz. Peki Netflix üyelik iptali nasıl yapılır? İşte Netflix üyelik iptal işlemleri...

Netflix üyelik iptali nasıl yapılır? Netflix üyelik iptal işlemleri

Netflix yeni kayıt olan üyelere 30 gün süreli parasız üyelik olanağı sunardı. Fakat bu ücretsiz üye olma olanağı 2020 yılının şubat ayı itibari ile Netflix tarafından sona erdirildi. Netflix'e üye olmanız için tarafınızdan temin edilecek olan aylık kullanım bedelinin çekileceği internet alışverişine açık bir kredi kartınızın olması gereklidir. Netflix abonelik işlemi yapılan pakete göre her ay abone olunan paketin parasını kredi kartından otomatik olarak çeker. Netflix üyelik işlemini iptal etmek veya ettirmek üzere, bu haberi adım adım inceleyebilirsiniz.

Netflix Üyelik İptal İşlemleri

  1. İlk olarak Netflix.com sitesinden Netflix profilinize giriş yapın.
  2. Hesabım menüsüne tıklayıp profilinize girin.
  3. Netflix üyelik işlemleri menüsünden, sol tarafta görünen üyeliği iptal et yazısına tıklayıp üyelik iptal işlemlerini gerçekleştiriniz.

Alternatif Netflix Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Üyelik sonlandırma işlemi için söylediklerimizin yanı sıra alternatif olarak bir link yardımı ile de yapabilirsiniz. Netflix hesabım bölümüne alternatif ve direkt olarak Netflix üyelik işlemi sonlandırma linki yardımıyla Netflix üyelik işlemi iptal edilip silinebilir. Size yardımcı olacak aşağıda verilen link yardımıyla direkt giriş sağlayıp üyelik sonlandırabilirsiniz.

Netflix üyelik sonlandırma linki : netflix.com/cancelplan

Üyelik sonlandırma işlemini başlatmanın ardından Netflix size üyeliğinizi tam anlamıyla sonlandırmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Bu bölümde sonlandırma işlemini gerçekleştir linkine basarak devam edebilirsiniz. Sonra gelecek ekranda ise Netflix size üyelik işleminizi niçin sonlandırmak istediğinizi öğrenmek isteyecektir. Buradaki bölümlerden bir veya birkaçına tıklayabilirsiniz. Örnek olarak "Netflix'i izleyecek zamanım yok" seçeneğine tıklanabilir. Bu bölümün ardından ise üyelik sonlandırma, iptal etme işlemi yapılan ayın sonuna dek Netflix izlenmesi sürdürülebilir. Netflix üyelik sonlandırma işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli bir yer ise Netflix size bir hesap sonlandırma onay e-postası iletecektir. E-posta adresinizi arada kontrol edip hesap sonlandırma işleminin tam anlamıyla gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmenizde yarar vardır. Netflix üyeliği sonlandırmak yerine dilerseniz yine Netflix hesabım bölümünden daha uygun fiyatlı bir paketi seçme işlemi yapabilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
A101 13 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda TV, hoparlör, powerbank, kulaklık sürprizi
BİM 14 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda TV, kablosuz kulaklık, akıllı saat fırsatı
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
En iyi, unutulmaz Aamir Khan filmleri! IMDb puanına göre en iyileri seçtik
Koronavirüse karşı 14 farklı maskeden hangisi daha etkili? İşte test sonucu
Tersine mühendislik nedir? Tersine mühendislik nerelerde kullanılır?
Netflix üyelik iptali nasıl yapılır? Netflix üyelik iptal işlemleri
Whatsapp'ta yeni bir özellik test aşamasında! Mesajlar otomatik silinecek

 

 