Merakla beklenen bilim kurgu filmi Dune'dan ilk afişler! Ne zaman vizyonda?

Denis Villeneuve'ün imzasını taşıyan Dune filmi, son zamanların en çok beklenen yapımlarından biri. İddialı bilim kurgu filmi için herhangi bir teaser yada fragman yayınlanmadı ama Dune için ilk afişler izleyici ile buluştu. Peki Dune ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? İşte detaylar...

Merakla beklenen bilim kurgu filmi Dune'dan ilk afişler! Ne zaman vizyonda?

Bilim kurgu filmleri hem dünyada hem de ülkemizde oldukça dikkat çeken bir film türü. Bu filmlere bir yenisi ekleniyor. Bu yılın en çok beklenen bilim kurgu filmi olan Dune'un afişleri yayınlandı. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapan dağıtıcı firma Warner Bros. ise Dune fragmanının 9 Eylül tarihinde yayınlanacağını duyurmuştu. Peki Dune ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? İşte detaylar...

DUNE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yıldız kadrolu Dune'un 18 Aralık 2020 tarihinde sinemalardaki yerini alması bekleniyor.

DUNE OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Timothee Chalamet, Oscar Isaac, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Jason Momoa, Zendaya, Javier Bardem, Charlotte Rampling bulunuyor.

DUNE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Uzak bir gelecekte geçen "Dune", ailesi çöl gezegeni Arrakis'in kontrolüne sahip olan Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. "Baharat" adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir. Ayrıca yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu "baharat"tır. Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken, tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini yakalayacaktır.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Domain Sorgularken dikkat!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 4 Eylül 2020 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, Dijitsu TV fırsatı
A101 3 Eylül 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, cep telefonu ve LED TV
Atiye 2. sezon için geri sayım! Atiye 2. sezon fragmanı yayında
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Muhteşem 34 Doğa Duvar Kağıdı!
PC'lere yüksek wi-fi hızı!
Xiaomi'nin Üçüncü Nesil Ekran Altı Kamera Teknolojisi Göründü
Marvel dünyasını şoke eden ölüm! Yıldız oyuncu hayatını kaybetti
Wordpress'de Çok Büyük Güvenlik Açığı

 

 