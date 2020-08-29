Merakla beklenen bilim kurgu filmi Dune'dan ilk afişler! Ne zaman vizyonda?

Denis Villeneuve'ün imzasını taşıyan Dune filmi, son zamanların en çok beklenen yapımlarından biri. İddialı bilim kurgu filmi için herhangi bir teaser yada fragman yayınlanmadı ama Dune için ilk afişler izleyici ile buluştu. Peki Dune ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? İşte detaylar...