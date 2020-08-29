Merakla beklenen bilim kurgu filmi Dune'dan ilk afişler! Ne zaman vizyonda?

Bilim kurgu filmleri hem dünyada hem de ülkemizde oldukça dikkat çeken bir film türü. Bu filmlere bir yenisi ekleniyor. Bu yılın en çok beklenen bilim kurgu filmi olan Dune'un afişleri yayınlandı. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapan dağıtıcı firma Warner Bros. ise Dune fragmanının 9 Eylül tarihinde yayınlanacağını duyurmuştu. Peki Dune ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? İşte detaylar...
DUNE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Yıldız kadrolu Dune'un 18 Aralık 2020 tarihinde sinemalardaki yerini alması bekleniyor.
DUNE OYUNCULARI KİMLER?
Filmin oyuncu kadrosunda Timothee Chalamet, Oscar Isaac, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Jason Momoa, Zendaya, Javier Bardem, Charlotte Rampling bulunuyor.
DUNE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Uzak bir gelecekte geçen "Dune", ailesi çöl gezegeni Arrakis'in kontrolüne sahip olan Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. "Baharat" adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir. Ayrıca yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu "baharat"tır. Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken, tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini yakalayacaktır.
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