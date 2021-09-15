Netflix Tudum nedir? Nasıl izlenir? İşte katılımcılar ve detaylar

Netflix Tudum nedir? İlk kez düzenlenecek "TUDUM: Hayranlara Yönelik Küresel Netflix Etkinliği"nin resmi fragmanını ve katılımcı listesi paylaşıldı. 25 Eylül'de gerçekleşecek sanal sahne ile ilgili detaylar şu şekilde...
Netflix TUDUM Nedir?
TUDUM Netflix'te bir film ya da diziden önce ilk duyulan sesten ilham alınarak "TUDUM" adı verilen etkinlik. 25 Eylül'de saat 19.00'da başlayacak olan etkinlik Youtube, Twitch ve Twitter üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Etkinlik öncesi saat 15.00'da belirli kanallarda özel etkinlikler de olacak.
Netflix'te bir dizi veya film izlediğinde duyduğun ilk sesten ilham alan TUDUM, ilk küresel hayran etkinliği olarak ortaya çıktı. Hedef: Dünya genelindeki Netflix hayranlarını eğlendirip onurlandırmak.
70'ten fazla dizi, film ve stand-up'ı temsil eden Netflix'in en büyük yıldızları ve yaratıcılarından 145'i, özel içerikler ve daha önce hiç yayınlanmamış videolarla dolu bu heyecan verici gün için 25 Eylül'de sanal sahnedeki yerlerini alacak.
Netflix Tudum Fragmanı
Netflix TUDUM Nasıl I·zlenir?
Sanal etkinliğin canlı yayını Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Etkinlik, Netflix'in YouTube kanalının yanı sıra Twitter, Twitch ve Facebook üzerinden tüm dünyada izlenebilecek.
Etkinlik öncesinde belirli kanallarda, Kore ve Hint yapımı diziler ile filmlerin yanı sıra heyecan verici anime içeriklere odaklanan özel etkinlikler Türkiye saatiyle 15.00'te başlayacak.
Seni Neler Bekliyor?
Üç saatlik TUDUM etkinliğine 145'ten fazla yıldız ve 70'in üzerinde dizi ve film tanıtımı yer alacak. Bunların arasında yeni sezonlarıyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La Casa De Papel ve Cobra Kai gibi dizilerin yanı sıra Red Notice, Don't Look Up, Extraction, The Harder They Fall ve The Old Guard gibi filmler de yer alacak. (Tam listeyi aşağıda inceleyebilirsiniz)
Hayranlar, interaktif paneller ve sohbetler sırasında flaş haberleri öğrenecek ve ilk bakış videolarını, yeni fragmanları ve özel klipleri izleyebilecek. Etkinliğe aşağıdaki Netflix yapımlarından tanıdığımız yıldızlar ve yaratıcılar katılacak:
DİZİLER VE FİLMLER
- Aggretsuko
- A Whisker Away
- A Través De Mi Ventana
- Arcane
- Hırsızlar Ordusu
- Black Crab
- Big Mouth
- Bridgerton
- Bright: Samurai Soul
- Bruised
- The Chestnut Man
- Cobra Kai
- Colin in Black and White
- Cowboy Bebop
- The Crown
- Dark Desire
- De Volta Aos 15
- Don't Look Up
- Emily in Paris
- Extraction
- Finding Anamika
- Floor is Lava
- The Harder They Fall
- Hellbound
- Heeramandi
- Human Resources
- Interceptor
- Inside Job
- La Casa de Papel
- The Old Guard
- Ozark
- Maldivas
- My Name
- New World
- Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie
- Asi Yıllar
- Ritmo Salvaje
- Red Notice
- The Sandman
- Sex Education
- The Silent Sea
- Soy Georgina
- Stranger Things
- Super Crooks
- Ultraman
- The Umbrella Academy
- Vikings: Valhalla
- The Witcher
- The Witcher: Blood Origin
- Young, Famous & African
KATILIMCILAR
- Jennifer Aniston
- Jonathan Bailey
- Jason Bateman
- Zazie Beetz
- Halle Berry
- Millie Bobby Brown
- Manolo Cardona
- Henry Cavill
- John Cho
- Lily Collins
- Nicola Coughlan
- Madhuri Dixit
- Idris Elba
- Nathalie Emmanuel
- Kevin Hart
- Chris Hemsworth
- Dwayne Johnson
- Jung Hae-in
- Kai
- Kim Hee-chul
- Regina King
- Nick Kroll
- Jennifer Lawrence
- Ralph Macchio
- Jonathan Majors
- Adam McKay
- Caleb McLaughlin
- Álvaro Morte
- Elsa Pataky
- Maite Perroni
- Maitreyi Ramakrishnan
- Noomi Rapace
- Adam Sandler
- Matthias Schweighöfer
- Maisa Silva
- Lilly Singh
- Zack Snyder
- Song Kang
- Alejandro Speitzer
- Omar Sy
- Charlize Theron
- Kenjiro Tsuda
- Finn Wolfhard
- Wiliam Zabka
- ve diğer pek çok ünlü isim
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