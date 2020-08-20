Netflix Türkiye'ye Eylül'de gelecek yapımlar açıklandı! İşte yeni yayınlar

Netflix Türkiye Eylül ayında platforma eklenecek olan yapımları duyurdu. "Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?", "Yeni filmler ne zaman yayınlanacak?" gibi sorular yanıt buldu.

Netflix Türkiye'ye Eylül'de gelecek yapımlar açıklandı! İşte yeni yayınlar

Netflix Eylül ayında izleyiciyle buluşacak olan yapımları açıkladı. Açıklama ile merak edilen sorular da yanıt buldu. 

İşte Eylül ayında Netflix platformunda yerini alacak olan diziler, filmler, yeni sezonlar ve finaller...

Netflix'in Eylül Ayında Yayınlayacağı Yapımlar

  • Netflix dizileri:
    • Away: Yeni dizi (4 Eylül)
    • Atiye: 2. Sezon (10 Eylül)
    • Baby: 3. Sezon (16 Eylül)
    • The Last Word: Yeni dizi (17 Eylül)
    • Ratched: Yeni dizi (18 Eylül)
  • Netflix filmleri:
    • Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum (4 Eylül)
    • Minnoşlar (9 Eylül)
    • The Devil All The Time (16 Eylül)
    • Enola Holmes (23 Eylül)

AWAY DİZİSİ (YENİ DİZİ)

Away dizisinde Emma Green adlı astronot uluslararası bir ekiple Mars'a gidiyor. Dizide astronotun geride bıraktığı eşi ve ergenlik dönemindeki kızının yaşadıkları  anlatılıyor.

Away dizisi 4 Eylül'de Netflix'te olacak.

Away | Official Trailer | NetflixAway | Official Trailer | Netflix
From the visionary who brought you Friday Night Lights comes an epic, emotional story of love and sacrifice, starring two-time Academy Award winner Hilary Swank. Watch Away, only on Netflix: SUBSCRIBE: About Netflix: Netflix is the world's leading streaming entertainment service with 193 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. Away | Official Trailer | Netflix

ATİYE DİZİSİ (2. SEZON)

Atiye 2. sezonda, kaderinde yazılı olanları yapmak için zamanla yarışıyor. Serdar'ın arkasında gizemli bir örgüt var ve örgüt, geleceği tehdit etmek için her şeyi yapıyor.

Atiye 2. sezonu ile 10 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak.

Atiye 2.Sezon | Tarih Duyurusu | NetflixAtiye 2.Sezon | Tarih Duyurusu | Netflix
Bildiğin her şeyin ötesinde başka gerçekler var. #Atiye, ikinci sezonuyla 10 Eylül’de sadece Netflix’te. Abone ol: Netflix Hakkında: Netflix, 190'dan fazla ülkede 193 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: Atiye 2.Sezon | Tarih Duyurusu | NetflixürkiyeOfficial Farklı bir dünyayla karşı karşıya olan Atiye, kaderinde yazılı olanları gerçekleştirmek için zamanla yarışırken Serdar'ın arkasındaki gizemli örgüt, geleceği tehdit eder.

BABY DİZİSİ (3. SEZON)

Roma'nın varlıklı kesimlerinden iki genç kız, ailelerinden ve okul arkadaşlarından sıkılarak şehrin yeraltı dünyasına kapılır ve çifte hayat yaşamaya başlar.

Baby dizisi 2. sezonu ile 16 Eylül'de Netflix'te olacak.

Baby Season 3 | Official Date Announcement | NetflixBaby Season 3 | Official Date Announcement | Netflix
How long can you keep lying to yourself? Baby returns for one last season on September 16, with the secrets and truths of its young protagonists, only on Netflix. SUBSCRIBE: About Netflix: Netflix is the world's leading streaming entertainment service with 193 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. Baby Season 3 | Official Date Announcement | Netflix As the police close in and their secrets begin to surface, Chiara, Ludo and Damiano grapple with volatile family dynamics and a looming public scandal.

THE LAST WORD DİZİSİ (YENİ DİZİ)

Kocasının ölümünden sonra profesyonel bir anma konuşmacısı haline gelen bir kadın dostlarını ve ailesini şaşırtıyor.

The Last Word 17 Eylül'de başlayacak.

the last word

RATCHED DİZİSİ (YENİ DİZİ)

1975 yapımı Guguk Kuşu isimli filmin arakterlerinden biri olan "Hemşire Ratched'in hikayesi anlatılıyor. 

Ratched 18 Eylül'de Netflix'te başlıyor.

Ratched | Official Trailer | NetflixRatched | Official Trailer | Netflix
You deserve someone to show you mercy. From the creator of American Horror Story, witness the origin of one of the world's most iconic characters, Nurse Ratched. Sarah Paulson stars in Ratched, coming to Netflix on September 18. SUBSCRIBE: About Netflix: Netflix is the world's leading streaming entertainment service with 193 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. Ratched | Official Trailer | Netflix

HER ŞEYİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM (4 EYLÜL)

Yeni sevgilisine dair şüpheleri olan bir kadın, ücra bir çiftlikte yaşayan anne babasıyla tanışmak için onunla yola çıkar. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

Başroldekiler: Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette

her şeyi bitirmeyi düşünüyorum | bir Charlie Kaufman filmi | Resmi Fragman | Netflixher şeyi bitirmeyi düşünüyorum | bir Charlie Kaufman filmi | Resmi Fragman | Netflix
Oscar ödüllü Charlie Kaufman (Sil Baştan) imzalı bu film, Iain Reid’in beğenilen romanından uyarlandı. Genç bir kadın (Jessie Buckley) ilişkilerine dair soru işaretleri olmasına rağmen yeni erkek arkadaşı Jake (Jesse Plemons) ile onun ailesinin çiftliğine gider. Bir kar fırtınası sırasında Jake'in annesi (Toni Collette) ve babası (David Thewlis) ile birlikte çiftlikte mahsur kalan genç kadın; erkek arkadaşı, kendisi ve dünya hakkında bildiği veya anladığı her şeyin niteliğini sorgulamaya başlar. Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 193 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: her şeyi bitirmeyi düşünüyorum | bir Charlie Kaufman filmi | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial

MİNNOŞLAR (9 EYLÜL)

11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılma umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur.

Başroldekiler: Fathia Youssouf, Médina El Aidi-Azouni, Esther Gohourou

Cuties | Official Trailer | NetflixCuties | Official Trailer | Netflix
Amy, 11 years old, tries to escape family dysfunction by joining a free-spirited dance clique named "Cuties," as they build their self confidence through dance. SUBSCRIBE: About Netflix: Netflix is the world's leading streaming entertainment service with 193 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. Cuties | Official Trailer | Netflix Amy, 11, becomes fascinated with a twerking dance crew. Hoping to join them, she starts to explore her femininity, defying her family's traditions.

THE DEVIL ALL THE TIME (16 EYLÜL)

Bu sürükleyici gotik Orta Batı hikâyesinde uğursuz karakterler, sevdiği insanları korumak için her şeyi yapmaya hazır genç bir adamın (Tom Holland) etrafında birleşir.

Başroldekiler: Tom Holland, Bill Skarsgård, Riley Keough

Başrollerde Tom Holland ve Robert Pattinson'la The Devil All The Time | Resmi Fragman | NetflixBaşrollerde Tom Holland ve Robert Pattinson'la The Devil All The Time | Resmi Fragman | Netflix
Bazı insanlar sadece gömülmek için doğar. Knockemstiff, Ohio'da ve yakınlarındaki ormanlarda tekinsiz bir vaiz (Robert Pattinson), sapkın bir çift (Jason Clarke ve Riley Keough) ve yozlaşmış bir şerif (Sebastian Stan) gibi uğursuz karakterler, kendisini ve ailesini tehdit eden şeytani güçlerle savaşan genç Arvin Russell'ın (Tom Holland) etrafında birleşir. 2. Dünya Savaşı ile Vietnam Savaşı arasındaki dönemi kapsayan, Antonio Campos imzalı film THE DEVIL ALL THE TIME, adil olanla yozlaşmış olanı karşı karşıya getiren baştan çıkarıcı ve korkunç bir ortamı resmediyor. Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Harry Melling, Haley Bennett ve Pokey LaFarge'ın başrolleri paylaştığı bu sürükleyici, ince ince örülmüş hikâye, Donald Ray Pollock'ın ödüllü romanından uyarlandı. The Devil All The Time'ı adresinde izleyin. Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 193 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: Başrollerde Tom Holland ve Robert Pattinson'la The Devil All The Time | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial

ENOLA HOLMES (23 EYLÜL)

Kayıp annesini arayan cesur genç Enola Holmes, abisi Sherlock'u alt etmek ve kaçak bir lord'a yardım etmek için dedektiflik becerilerini kullanır.

Başroldekiler: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin

Enola Holmes Official Teaser Trailer 2020 | Millie Bobby Brown & Henry Cavill | NetflixEnola Holmes Official Teaser Trailer 2020 | Millie Bobby Brown & Henry Cavill | Netflix
Millie Bobby Brown & Henry Cavill Lead All-Star Cast In Enola Holmes  The first poster for Netflix's Enola Holmes focuses on its star-studded cast, including Millie Bobby Brown, Henry Cavill, and Helena Bonham Carter. The movie is an adaptation of Nancy Springer's book series of the same name, which follows the adventures of the titular heroine. Brown plays Enola, the teenage sister of Sherlock (Cavill), and Mycroft (Sam Claflin). Director Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) helms from a script by Jack Thorne (His Dark Materials). The plot follows Enola as she attempts to solve the sudden disappearance of her mother (Carter), leading her to put her sleuthing ability to the test, and in the process, upstaging her more famous older brother. After dropping several images showing the cast in action in June, Netflix released the first teaser trailer for the movie , along with a very non-cryptic clue as to the movie's release date on the streaming service. alone loshme reeebtpms wnettyrhitd ?????@netflixfilm #enolaholmes #milliebobbybrown #netflixfilms

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