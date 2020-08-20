Netflix Türkiye'ye Eylül'de gelecek yapımlar açıklandı! İşte yeni yayınlar

Netflix Türkiye Eylül ayında platforma eklenecek olan yapımları duyurdu. "Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?", "Yeni filmler ne zaman yayınlanacak?" gibi sorular yanıt buldu.