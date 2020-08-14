Netflix'ten yeni gerilim filmi The Devil All The Time! Fragmanı, konusu...

Donald Ray Pollock'ın romanından uyarlanan Netflix filmi The Devil All The Time'ın fragmanı resmi olarak paylaşıldı. Psikolojik gerilim filmi The Devil All The Time oyuncu kadrosunda yıldız isimler yer alıyor. Film, 16 Eylül'de Netflix'te olacak. İşte The Devil All The Time fragmanı, konusu, oyuncuları...

Netflix'in bu yıl yayınlanacak en heyecan verici orijinal filmleri arasında yer alan The Devil All the Time da yer alıyor. Psikolojik gerilim filmi The Devil All The Time'ın resmi fragmanı Netflix tarafından paylaşıldı. The Devil All the Time'ın başrollerinde Tom Holland ve Robert Pattinson gibi son yılların önemli iki oyuncusu yer alıyor. İşte The Devil All The Time fragmanı, konusu, oyuncuları...

THE DEVIL ALL THE TIME NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ünlü yazar Donald Ray Pollock'un 2011'de yayınladığı aynı adlı ödüllü romanından uyarlanan The Devil All The Time, 16 Eylül 2020 tarihinde Netflix'teki izleyicileriyle buluşacak.

THE DEVIL ALL THE TIME KONUSU

The Devil All the Time'da, Ohio ve Bati Virginia'da bulunan, farklı geçmişlerden gelen tuhaf bir grup insanın hayatı konu ediliyor. Filmdeki karakterlerden biri, Güney Pasifik'teki katliamda işkence gören eski asker Willard Russell'dır. Güzel karısı Charlotte'u kanserden kaybetmiş olan yaslı adam, bütün totemlerine ve dualarına rağmen onu kurtaramamış olmanın suçluluğunu taşımaktadır. Seri katil bir çift olan Carl ve Sandy Henderson, uygun modeller bulup Amerika'nın otoyollarında fotoğraflarını çekip ardından onları öldürmek için diyar diyar gezmektedir.

Din adamı olan Roy, ve fiziksel engelli, gitar sever yardımcısı Theodore ise çiğnedikleri kanundan kaçmaktadırlar. Tüm bunların ortasında ise William ve Charlotte'un yetim kalan oğulları Arvin Eugene Russell vardır. Kendisini birbirinden oldukça farklı olan bu insanların ortasında bulan genç adam, iyi ancak şiddete meyilli bir hal almıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan 1960'lara kadar bu karakterlerin hayatları nasıl bir hal alacaktır?...

THE DEVIL ALL THE TIME OYUNCULARI

The Devil All The Time, oyuncu kadrosunda Marvel Sinematik Evreni'nin Spider-Man'i Tom Holland, Alice In Wonderland, Crimson Peak gibi yapımların yıldızı Mia Wasikowska, DC'nin yeni Batman'i Robert Pattinson, Marvel'ın Winter Soldier'ı Sebastian Stan, It filmlerinin başarılı ismi Bill Skarsgård, Little Women ile yıldızı parlayan Eliza Scanlen, Haley Bennett, Jason Clarke, Riley Keough gibi yeni neslin en popüler isimlerini bulunduruyor. Dönem filmi olan The Devil All The Time'ın senaryosunu Antonio Campos ve Paulo Campos kaleme aldı.

THE DEVIL ALL THE TIME FRAGMANI

Başrollerde Tom Holland ve Robert Pattinson'la The Devil All The Time | Resmi Fragman | NetflixBaşrollerde Tom Holland ve Robert Pattinson'la The Devil All The Time | Resmi Fragman | Netflix
Bazı insanlar sadece gömülmek için doğar. Knockemstiff, Ohio'da ve yakınlarındaki ormanlarda tekinsiz bir vaiz (Robert Pattinson), sapkın bir çift (Jason Clarke ve Riley Keough) ve yozlaşmış bir şerif (Sebastian Stan) gibi uğursuz karakterler, kendisini ve ailesini tehdit eden şeytani güçlerle savaşan genç Arvin Russell'ın (Tom Holland) etrafında birleşir. 2. Dünya Savaşı ile Vietnam Savaşı arasındaki dönemi kapsayan, Antonio Campos imzalı film THE DEVIL ALL THE TIME, adil olanla yozlaşmış olanı karşı karşıya getiren baştan çıkarıcı ve korkunç bir ortamı resmediyor. Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Harry Melling, Haley Bennett ve Pokey LaFarge'ın başrolleri paylaştığı bu sürükleyici, ince ince örülmüş hikâye, Donald Ray Pollock'ın ödüllü romanından uyarlandı. The Devil All The Time'ı adresinde izleyin. Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 193 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: Başrollerde Tom Holland ve Robert Pattinson'la The Devil All The Time | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial

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