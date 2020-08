Netflix'ten yeni gerilim filmi The Devil All The Time! Fragmanı, konusu...

Donald Ray Pollock'ın romanından uyarlanan Netflix filmi The Devil All The Time'ın fragmanı resmi olarak paylaşıldı. Psikolojik gerilim filmi The Devil All The Time oyuncu kadrosunda yıldız isimler yer alıyor. Film, 16 Eylül'de Netflix'te olacak. İşte The Devil All The Time fragmanı, konusu, oyuncuları...