Netflix'ten yeni gerilim filmi The Devil All The Time! Fragmanı, konusu...

Netflix'in bu yıl yayınlanacak en heyecan verici orijinal filmleri arasında yer alan The Devil All the Time da yer alıyor. Psikolojik gerilim filmi The Devil All The Time'ın resmi fragmanı Netflix tarafından paylaşıldı. The Devil All the Time'ın başrollerinde Tom Holland ve Robert Pattinson gibi son yılların önemli iki oyuncusu yer alıyor. İşte The Devil All The Time fragmanı, konusu, oyuncuları...
THE DEVIL ALL THE TIME NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ünlü yazar Donald Ray Pollock'un 2011'de yayınladığı aynı adlı ödüllü romanından uyarlanan The Devil All The Time, 16 Eylül 2020 tarihinde Netflix'teki izleyicileriyle buluşacak.
THE DEVIL ALL THE TIME KONUSU
The Devil All the Time'da, Ohio ve Bati Virginia'da bulunan, farklı geçmişlerden gelen tuhaf bir grup insanın hayatı konu ediliyor. Filmdeki karakterlerden biri, Güney Pasifik'teki katliamda işkence gören eski asker Willard Russell'dır. Güzel karısı Charlotte'u kanserden kaybetmiş olan yaslı adam, bütün totemlerine ve dualarına rağmen onu kurtaramamış olmanın suçluluğunu taşımaktadır. Seri katil bir çift olan Carl ve Sandy Henderson, uygun modeller bulup Amerika'nın otoyollarında fotoğraflarını çekip ardından onları öldürmek için diyar diyar gezmektedir.
Din adamı olan Roy, ve fiziksel engelli, gitar sever yardımcısı Theodore ise çiğnedikleri kanundan kaçmaktadırlar. Tüm bunların ortasında ise William ve Charlotte'un yetim kalan oğulları Arvin Eugene Russell vardır. Kendisini birbirinden oldukça farklı olan bu insanların ortasında bulan genç adam, iyi ancak şiddete meyilli bir hal almıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan 1960'lara kadar bu karakterlerin hayatları nasıl bir hal alacaktır?...
THE DEVIL ALL THE TIME OYUNCULARI
The Devil All The Time, oyuncu kadrosunda Marvel Sinematik Evreni'nin Spider-Man'i Tom Holland, Alice In Wonderland, Crimson Peak gibi yapımların yıldızı Mia Wasikowska, DC'nin yeni Batman'i Robert Pattinson, Marvel'ın Winter Soldier'ı Sebastian Stan, It filmlerinin başarılı ismi Bill Skarsgård, Little Women ile yıldızı parlayan Eliza Scanlen, Haley Bennett, Jason Clarke, Riley Keough gibi yeni neslin en popüler isimlerini bulunduruyor. Dönem filmi olan The Devil All The Time'ın senaryosunu Antonio Campos ve Paulo Campos kaleme aldı.
THE DEVIL ALL THE TIME FRAGMANI
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