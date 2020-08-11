Sürpriz iddia: Acun Ilıcalı Netflix'e rakip mi oluyor?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Netflix benzeri bir dijital platform kurma girişiminde bulunduğu iddia edildi.

İddia: Acun Ilıcalı Netflix'e rakip mi oluyor?

Dünya genelinde hızla büyüyen dijital platform Netflix'e yeni bir rakip mi geliyor? Acun Ilıcalı'nın, Netflix benzeri bir platform kuracağı öne sürüldü.

Dünya Gazetesi'nden Kerem Ülker'in haberine göre, Ilıcalı Netflix benzeri bir platform için resmi temaslara başladı. Haberde Acun Ilıcalı'nın kanal kurulumu için resmi kurumlarla masaya oturduğu öne sürüldü.

Hatta Ilıcalı'nın platform için Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil resmi kurumlara gereken başvuruyu yaptığı öne sürüldü. Eğer onay alınır ise Acun Ilıcalı, yakın zamanda şirket kuracak ve ardından yapılanmaya gidecek.

İddialara ilişkin Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Acun Ilıcalı 2008 yılında TV8'i almıştı.

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