Netflix'in en pahalı bütçeli aksiyon filmi geliyor: The Grey Man!

Netflix tarafından ünlü oyuncuları bünyesinde toplayan bir film daha izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Russo kardeşlerin üstlendiği "The Grey Man" filmi Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı filmi olacak. Film 200 milyon dolara çekiliyor...