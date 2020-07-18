Netflix'in en pahalı bütçeli aksiyon filmi geliyor: The Grey Man!

Netflix tarafından ünlü oyuncuları bünyesinde toplayan bir film daha izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Russo kardeşlerin üstlendiği "The Grey Man" filmi Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı filmi olacak. Film 200 milyon dolara çekiliyor...

Netflix'in en pahalı bütçeli aksiyon filmi geliyor: The Grey Man!

Netflix, geçtiğimiz günlerde şimdiye kadar en çok izlenen 10 orijinal filmini açıklamıştı. Listenin başında 65 milyon dolar bütçe ile çekilen ve başrolünde Chris Hemsworth'ün bulunduğu Extraction yer alıyordu. Şimdi de Netflix'in en pahalı bütçeli filmi geliyor: "The Grey Man".

200 milyon dolar bütçeyle çekilecek olan The Grey Man filminin başrollerini ise Ryan Gosling ve Chris Evans paylaşacak. Filmin yönetmenliğini ise gişe rekorları kıran Avengers: Endgame ve Infinity War filmlerinin yönetmen kardeşleri olan Joe ve Anthony Russo üstleniyor.

ROMANDAN UYARLANACAK 

The Gray Man, Mark Greaney'in 2009 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanacak. İki katil arasındaki ölümcül düelloyu konu alan aksiyon gerilim türündeki filmde, kiralık katil Court Gentry (Ryan Gosling) ile eskiden CIA'de birlikte çalıştığı Lloyd Hansen (Chris Evans) arasındaki amansız kovalamacaya tanıklık edilecek.

Film, yeni içerik şirketi AGBO tarafından üretiliyor. Joe Russo senaryoyu "Endgame" senaryo yazarları Christopher Markus ve Stephen McFeely'nin danışmanlık yardımlarıyla yazdı.

Aksiyon kategorisinde yer alacak olan filmden Netflix'in beklentisi oldukça yüksek. Netflix'in en pahalı filminin çekimleri salgın sürecinin hala tam olarak atlatılamadığı için uzayabileceği ve en iyi ihtimalle filmin 2021'in sonlarında karşımıza çıkabileceği tahmim ediliyor.

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