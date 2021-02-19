Netflix Üyelik İptal Etme 2021: Netflix Üyeliği Nasıl Kapatılır?

Netflix üyeliğinizi iptal etmek mi istiyorsunuz? Belki yayınlardan memnun değilsiniz; belki de amacınız tasarruf etmek... Sebebi her ne olursa olsun, Netflix üyeliğinizi kapatma şansına her zaman sahipsiniz. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Hem PC'de, hem de telefonunuzda Netflix'i nasıl kapatacağınızı adım adım anlattık...