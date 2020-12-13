Netflix'in Yeni Sürprizi, 2022 Yılında Yayınlanacak Bir Sonic Serisi Olacak

SEGA'nın ünlü Sonic the Hedgehog oyun karakteri, Netflix'in orijinal dizilerine katılmaya hazırlanıyor. Ancak bu seriyi yakın zamanda izlemeyi düşünmeyin...

  • Levent Öztürk
Sonic bu sefer Netflix üzerinde koşacak
SEGA

Netflix, kısa bir süre önce Twitter üzerinden, sıradaki animasyon serisinin müjdesini verdi: Sonic the Hedgehog. Tweet yayınlanmasından kısa süre sonra silinmiş olsa da, silinmeden önce Polygon gibi internet siteleri bir kopyasını elde etmeyi başardılar.

Gönderilen tweet'te belirtilene göre SEGA'nın efsanevi video oyun ikonu Sonic the Hedgehog, SEGA, WildBrainHQ ve ManOfActionEnt tarafından 2022 yılında sunulmak üzere bir 3D animasyon diziye dönüşüyor.

WildBrain ve Man of Action Entertainment stüdyolarını tanımıyorsanız, WildBrain stüdyosu Carmen Sandiego ve The Snoopy Show'un arkasındaki stüdyo iken Man of Action da Ben 10, Marvel's Avengers Assemble ve Mega Man: Fully Charged üzerinde çalışmıştı.

Sonic filminin ilk denemesinin sonuçları düşünülürse, yeni bir Sonic serisi endişe verici olabilir. Ancak Carmen Sandiego'nun Seçkin Çocuk Programı dalında 2019 yılında Emmy Ödülleri için aday gösterildiği düşünülürse, bu kez Sonic'in emin ellerde olduğu söylenebilir.

Sonic the Hedgehog, Netflix'in içerik için bir sonraki atılımının bir parçası olarak gözüküyor. Akış hizmeti rehberi JustWatch tarafından derlenen bilgilere göre hizmet, 2020 yılında içerikler üzerine 17,3 milyar dolar harcadı ve bu da neredeyse tüm eğlence sağlayıcısından daha fazla dizi ve filmin haklarını almasını sağladı.

SEGA'nın ünlü maskotu da 2022 yılında sunulduğunda Netflix'te hayat bulan Castlevania ve The Witcher gibi diğer video oyun markalarının arasında yer alacak.

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