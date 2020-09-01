Nintendo'nun Unutulmaz Konsolu Wii'yi Hiç Böyle Görmediniz

Nintendo Wii üzerinde bulunsa da oyun devinin son konsolu Switch'e aktarmadığı pek çok oyun bulunuyor. Bunların çoğunun da artık aktarılmayacağı tahmin edilebilir. Ancak Super Mario Galaxy'yi veya diğer Wii oyunlarını mobil bir el konsolu ile oynamanız için başka yollar ortaya çıkabiliyor.
Bir mod yapımcısı, bir Wii'yi yaklaşık bir Game Boy Color boyutundaki 3,5 inçlik 480p IPS ekranlı bir kasaya sığdırmayı başardı. Ayrıca Wii'nin GameCube oyunları ile geriye dönük uyumluluğu olmasından dolayı bu oyunları da hareket halinde oynamanız mümkün.
GingerOfMods, kasayı 3D olarak yazdırdı ve Wiiboy Color adını verdiği cihazı diğer Nintendo konsollarının parçalarını kullanarak bir araya getirdi. Joystick ikilisi Nintendo Switch Joy-Con'lardan geliyor ve tuşlar bir DS Lite'tan alınmış. Bir GameCube kontrol kolundan alınan devre bunları bir araya getiriyor. Arka kısımda da tetik tuşları, Z tuşları ve bir soğutma pervanesi bulunuyor. Bu özelliklerin tamamı, GingerOfMods'un YouTube videosunda da görülebiliyor.
Şarj etme ve veri aktarımı için bir USB-C girişi de bulunuyor. GingerOfMods, cihazın şarjı doluyken iki veya üç saat boyunca çalışacağını söylüyor ancak isterseniz harici bir batarya paketi bağlayarak The Legend of Zelda: Twilight Princess veya benzeri bir oyunu çok daha uzun bir süre oynayabilmeniz mümkün. Ayrıca günümüzdeki pek çok akıllı telefonun aksine bir kulaklık girişi de söz konusu. Yani bu açıdan da sorun yaşamayacağınız kesin.
Cihazın WiFi veya Bluetooth modüllerine sahip olup olmadığı ise belirgin değil. Ancak bir sensör çubuğu olmadığı için Wii Remote'u tam olarak kullanamayacağınız rahatlıkla söylenebilir. Yine de konsol, pek çok Wii oyununun istediği kontrol kolunun sallanmasını simüle edebiliyor.
Mod üreticileri yıllardır taşınabilir Wii konsolları üretmekteydiler ancak bu ürün, bir başka klasik Nintendo konsoluna benzerliğinin yanı sıra neredeyse bitmiş bir ürün gibi gözükmesi ile öne çıkıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın