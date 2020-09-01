Nintendo'nun Unutulmaz Konsolu Wii'yi Hiç Böyle Görmediniz

Nintendo'nun unutulmaz konsolu Wii'yi bir başka unutulmaz olan el konsolu GameBoy Color'ın kasasına sığdırdılar; ortaya işte bu Wiiboy Color çıktı.

01 Eylül 2020 14:00

Levent Öztürk