Nokia, 5'inci Nesil FP5'i Duyurdu! Güvenlik ve Enerji Verimini Yükseltiyor

Nokia, beşinci nesil yüksek performanslı IP yönlendirme silikonu olan FP5'in lansmanını duyurdu. Nokia'nın IP hizmeti yönlendirme platformlarının yeni kalbi olacak FP5, hizmet sağlayıcıların günümüzdeki ağ kapasitesini verimli bir şekilde ölçeklendirme, yeni ve daha yüksek hızlı IP hizmetlerini mümkün kılma ve artan ağ güvenliği tehditlerine karşı eşsiz koruma sağlamaya yönelik zorlu ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacak. Dört nesildir sektöre liderlik eden ağ işlemcilerinin getirdiği birikim sayesinde Nokia, yüksek yoğunluklu 800GE yönlendirme arayüzlerine yönelik desteğin eklenmesi, güç tüketiminin %75 azaltılması ve yeni bütünleşik hat hızı, akış tabanlı şifreleme özellikleriyle çıtayı yükseltiyor.
Bulut mimarileri olarak 5G ve Endüstri 4.0 ağ dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürürken, hizmet sağlayıcılar görevler için kritik öneme sahip IP ağlarının giderek daha güvenli, çevik ve sürdürülebilir olmasına ihtiyaç duyuyor. IP ağları, ağ seviyesindeki saldırılardan ve güvenlik ihlallerinden artan tehditler karşısında garantili yüksek performans ve bütünlük sağlamalıdır. Bunlar, beklenmedik değişikliklere değinmek ve ağın yaşam ömrü boyunca hizmet evrimini desteklemek için uyarlanabilir yapıda da olmalıdır. Ayrıca, IP ağ kurma ekipmanları çevre üzerindeki etkinin en aza indirilmesi için giderek daha çok enerji verimli hale gelmelidir.
Nokia'nın beşinci nesil FP5 ağ işleme silikonunun tanıtılmasıyla birlikte Nokia, hizmet sağlayıcıların görev için kritik IP ağlarını bu yeni ve değişen ihtiyaçları karşılamak için dönüştürmesine yardımcı olmak amacıyla piyasada yeni bir IP yönlendirme çözümleri paketi sunmaktadır.
Nokia IP ağ güvenliği anlamında uzun süredir ön sıralarda yer almaktadır ve IP ağ güvenliğine yönelik bütünleşik bir yaklaşım sunmaktadır. Nokia, FP4 silikon ile volümetrik DDoS savunmasını router tabanlı algılama ve önleme/iyileştirme mekanizmaları ile desteklemişti. Doğrudan chipsete entegre edilen yeni bir akış tabanlı şifreleme özelliği olan 'ANYsec' sayesinde FP5, ek bir ağ koruma katmanı sunmaktadır. MPLS ve Segment Routing gibi güvenli IP hizmetlerinin taşınması ANYsec tarafından isteğe bağlı ve ölçeklendirilebilir şekilde desteklenmektedir. Böylece hizmet sağlayıcılar artık kendi ağları boyunca akan tüm verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini temin edebilmektedir.
FP5 sayesinde Nokia, router kapasitelerinde IP pazarına çağ atlatmaktadır. Nokia servis routing platformları, Mobil Transport, IP çekirdeği (Core), Peering, BNG ve Provider Edge gibi uygulamalara yönelik 1.6 Tb/s yönlendirme arayüzlerini ve yüksek yoğunluklu 800GE'yi destekleyen ilk platformlardır. Yeni FP5 tabanlı kartlar 14.4 Tb/s'yi destekleyecektir (Nokia'nın akıllı agregasyon özelliğiyle 19.2 Tb/s.) Yeni bir sabit form faktörü serisi olan 7750 Service Router-1 platformları, FP5'in sağladığı avantajlardan daha küçük networklerde de yararlanmayı mümkün kılmaktadır.
Nokia'nın FP5 ağ işlemcileri bit başına güç tüketimini %75'e kadar azaltmaktadır. FP5, FP4 ile geriye dönük uyumlu olduğu ve Nokia'nın Service Router Operating System'inin (SR OS) son sürümleriyle tam entegre olduğu için tüm mevcut özellikler, ilk günden itibaren yeni donanımda desteklenmektedir. Bu uyumlu donanım ve yazılım evrim stratejisi yoluyla Nokia, müşterilerine eşsiz ve sürdürülebilir bir yatırım koruması sunmaktadır.
FP5, tam programlanabilir bir ağ işlemcisi olarak, standartlar ve uygulamalar değiştikçe ağın evrilmesi için gerekli çevikliği sağlamaktadır. Zengin telemetry deneyimiyle birlikte belirleyici performansı, ağ işletmecilerine hem bugün hem de gelecekte IP şebekelerinde sürdürülebilir ve hizmete dönüştürülebilir bir yapı garanti etmektedir.
BT Genel Müdürü ve Baş Mimarı Neil McRae şunları söyledi: "BT'nin Nokia ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi var. Konut, mobil ve ticari müşterilerimizden gelen artan talebi karşılarken, FP5 ile Nokia'nın IP ağlarının ölçeğe, esnekliğe ve özelliklere sahip olmasını sağlamak için yenilik yapmaya devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Özellikle hem BT hem de Nokia'nın karbon ayak izini önemli ölçüde azaltma taahhüdü ile ağımızı büyütürken güç optimizasyonuna odaklanıldığını görmekten çok mutluyuz. Son 18 ayda hayatlarımız alt üst oldu ve ağlara olan güvenimiz çarpıcı bir şekilde arttı. Müşterilerimiz için güvenliğin her zamankinden daha önemli hale gelmesiyle birlikte, Nokia'nın platforma daha fazla güvenlik özelliği ekleme yaklaşımını görmeleri harika."
Christian Gacon, Başkan Yardımcısı, Genişbant Ağlar, Orange France şöyle dedi: "İlk silikon işlemci sürümünden bu yana Nokia ile köklü ilişkilere sahibiz. Ağımız, müşterilerimizin taleplerini karşılamak için evrildikçe, Nokia'nın FP5 silikonu gibi yenilikler kapasiteyi, sürdürülebilirliği ve güvenliği en iyi müşteri deneyimini sunacak şekilde dengelememizi sağlayacaktır. Mevcut platformlara bu heyecan verici yeniliğin getirilmesi, hem planlı hem de beklenmedik talepleri sürdürülebilir bir şekilde yönetme arayışımızda ağlarımızı incelikle geliştirmemizi temin edecek."
Ray Mota, CEO ve Baş Analist, ACG Research şöyle dedi: "Nokia yine başardı ve hizmet sağlayıcıları anladığını ve onları düşündüğünü gösterdi. Toplamda 12 milyar $'lık Servis Sağlayıcı pazarında en fazla ivme kazanan şirket olmasını da bu özelliği sağlıyor. Nokia, yeni nesil FP5 routing silikonunu pazara sunmasıyla IP ağlarını daha çevik, verimli ve güvenli bir hale getirirken aynı zamanda yatırım koruması sağlamak isteyen Servis Sağlayıcılarına doğru konumlanmış bir seçenek olmaya devam ediyor.
Federico Guillén, Ağ Altyapısı Başkanı, Nokia, şöyle dedi: "İnsanlık hakkında şaşırtıcı olan her şey arasında, belki de en şaşırtıcı olanı hep şaşırtılabilmemizdir. Müşterilerimiz, ağlarının yıkıcı güvenlik tehditlerinden küresel pandemiye kadar yaşamın getirdiği her şeyi kaldırmak için yeterli derecede güçlü, çevik ve uyarlanabilir olmasını gerekli görmektedir. FP5 performans, güvenlik ve verimlilik bakımından ileriye dönük önemli bir adımdır ve gerek yazılım mükemmelliğimize gerekse ağ otomasyonu ve araçlarına yaptığımız yatırımlar sayesinde Nokia'nın IP ağ bağlantıları ve IP silikon yenilikçiliğinde uzun süreli liderliğinde yeni bir dönemi başlatmaktadır.
Nokia FP5 tabanlı platformlar, 2022 yılının ilk yarısından itibaren pazara sunulacaktır.
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