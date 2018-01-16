Nokia Asha Serisi, Hindistan'da Geri mi Dönecek?

HMD Global, çok yakında Nokia Asha serisini geri getirebilir. Peki bu seri sadece Hindistan'da mı çıkacak?

Nokia Asha serisi, Hindistan'da geri mi dönecek?

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