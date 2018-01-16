Nokia Asha Serisi, Hindistan'da Geri mi Dönecek?
HMD Global, çok yakında Nokia Asha serisini geri getirebilir. Peki bu seri sadece Hindistan'da mı çıkacak?
18 Mayıs 2017'de, Nokia ilk olarak HMD Global ile marka hakları ve entellektüel mülkü kapsayan stratejik lisanslama anlaşmasını açıklamıştı. Daha sonra 1 Aralık'ta ise, HMD, FIH Mobile Limited ve Microsoft arasındaki anlaşma süreçleri resmi olarak tamamlandı. Hakların transfer edilmesinin ardından Nokia, ilk Android telefonu olan Nokia 6 ile sağlam bir dönüş yaptı. Ardından altı Android telefon daha çıkardı, bunların beş tanesi Hindistan'da piyasaya sürüldü.
Hindistan için mi?
Hindistan'daki itibarı üzerinde çalışan HMD Global, Hindistan için Nokia "Asha" markasının telif hakkını aldı. "Asha" markası, AB Entellektüel Mülk Bürosu aracılığıyla alındı. Telif hakkı, 10 Ocak 2018'de HMD Global'a transfer edildi.
Telif hakkı, şunlardan bahsediyor: "Mobil ve akıllı telefonlarda kullanılan bilgisayar yazılım platformu; mobil telefonlar ve akıllı telefonlar." Ayrıca, "Mobil telefon ve akıllı telefonlarda kullanılan bilgisayar yazılımları için kablosuz iletişim hizmetleri."
Bu, Nokia'nın "Asha" serisini, özellikli telefon olarak değil, akıllı telefon olarak yeniden çıkaracağına işaret ediyor. Tabii Nokia, Asha markasını düşük ücretli Android Oreo telefonlar çıkarmak için de kullanabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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