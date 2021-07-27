Nokia XR20 Tanıtıldı: İşte Nokia XR20 Özellikleri ve Fiyatı

Bir süredir HMD Global'ın yeni bir Nokia telefonu tanıtmasını bekliyorduk ve bununla ilgili gelişmeleri de sizlere aktarmıştık. Evet, sonunda o gün geldi çattı ve şirket, yeni Nokia telefonunu duyurdu.
Nokia XR20, her şeyden önce dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor. Nokia XR20 reklam filmini Roberto Carlos ile çeken HDM Global, telefonunun çok dayanıklı olduğu iddiasında. 1.8 metreden düşmelere, su altında 1 saat durmaya ve aşırı sıcaklara karşı dayanıklı yapıda tasarlanan Nokia XR20'ın Roberto Carlos'lu reklam filmini de hemen aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz. Bu arada telefonun ekranının Corning Gorilla Glass Victus ile korunduğunu da belirtelim.
Peki, Nokia XR20'ın özellikleri neler?
Nokia XR20 Özellikleri
Nokia XR20, HDM Global'ın pahalı telefonları kategorisinde yer alıyor, fakat paranızın karşılığını alacağınızı da dile getiriyor. Nokia XR20'yi 4 yıllık güvenlik güncellemeleri ve 3 yıllık Android yükseltmeleri ile destekleyeceğinin sözünü veren HDM Global, telefonu güncel sürüm olan Android 11 ile piyasaya sürüyor. Böylece Nokia XR20 ile alacağınız son güncelleme Android 14 olacak.
Donanıma bakımından baktığımızda, telefonda işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 480 5G CPU'nun kullanıldığını görürken, telefonda 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM kullanılmış. Kamera konusunda yine ZEISS Optics ile çalışan şirket, OZO uzamsal ses desteğini arkasına alan SpeedWarp modu gibi "yenilikçi görüntüleme çözümleri" de içeren 48 MP + 13 MP çift kameraya Nokia XR20'de yer vermiş.
15W kablosuz hızlı şarj ile orta sınıf akıllı telefonlar arasında kendine yer bulan Nokia XR20, 4 GB / 64 GB ve 6 GB / 128 GB gibi 2 farklı seçenek ve Ultra Mavi ile Granit renklerle satışa sunulacak. Fiyatı ise 449 Euro olarak belirlenmiş durumda.
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