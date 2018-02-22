Nokia'dan Yeni Amiral Gemisi Akıllı Telefon!

HMD Global, yeni ve güçli bir amiral gemisi Nokia telefon üzerinde çalışıyor olabilir!

  • H. Hüseyin Öztürk
Nokia'dan yeni amiral gemisi akıllı telefon!

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