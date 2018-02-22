Nokia'dan Yeni Amiral Gemisi Akıllı Telefon!
HMD Global, yeni ve güçli bir amiral gemisi Nokia telefon üzerinde çalışıyor olabilir!
- H. Hüseyin Öztürk
Nokia akıllı telefonların evi HMD Global, haberlere göre yeni bir Nokia amiral gemisi akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şu an için Nokia 8 Pro ismi verilen telefon, söylentilere göre 2018'in üçüncü çeyreği civarında piyasaya çıkabilir. Cihazın, Snapdragon 845 yongası kullanması bekleniyor.
Önümüzdeki hafta başlayacak olan Mobile World Congress (MWC) yaklaşırken, çıkması beklenen akıllı telefonlar hakkında epeyce fazla söylenti duymuştuk. MWC 2018 etkinliğinde çıkacak olan bazı akıllı telefonların özellikleri az çok zaten biliniyor, ama bugünkü Nokia telefon hakkındaki söylenti, daha altı aydan önce çıkması beklenmeyen bir cihaz hakkında.
Daha önceleri de, HMD'nin Penta-lens'e sahip Carl Zeiss optik kullanan bir akıllı telefon çıkaracağı söylentileri vardı. O sıradaki söylentiler, o telefonun Nokia 10 olabileceğini söylüyordu. Ama bugünkü yeni söylentiye göre HMD, bu cihaza Nokia 8 Pro ismini verebilir ve Nokia 10 diye bir cihaz görmeyebiliriz.
Bunların yanında HMD Global'ın önümüzdeki hafta MWC 2018'de Nokia 7+ Nokia 4 ve Nokia 1'i çıkarması bekleniyor. Nokia 7+'nın orta seviye bir akıllı telefon olması beklenirken, Nokia 4 ve Nokia 1 ise hesaplı ve giriş seviyesi olacaklar.
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