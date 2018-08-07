Note 9'un Kamerasına Yapay Zeka Dokunuşu
Sızmayan yanı neredeyse kalmayan Galaxy Note 9'un birkaç ilginç yönü daha ortaya çıktı!
Galaxy Note 9'un sızmayan yanı neredeyse kalmadı. Telefonun çalışır haldeki görüntülerinden birçok teknik özelliğine neredeyse her şeyi öğrendik. Yine de 9 Ağustos'ta bizi bekleyen ilginç bazı detaylar olduğu anlaşıldı.
Galaxy Note 9'un AKG'nin ses iptali özellikli 299 dolarlık kulaklıklarıyla veya 150 dolarlık Fortnite paketiyle geleceği söyleniyor. İddiaya göre ikisini birden isteyenler için 100 dolarlık bir seçenek sunulacak. Samsung'u S Pen'in ayrı olarak da satacağı söyleniyor. Galaxy Note 9 elbette bir kalemle gelecek ancak farklı renkteki kalemleri kullanmak isteyenler, bu kalemleri satın alabilecekler.
Yeni sızıntı, kalemin Bluetooth desteğiyle geleceğini tekrarlarken 40 saniyelik şarjın 30 dakika kullanım süresi sunacağını söylüyor. Yine de kalemin tam istediğiniz anda şarjlı olmaması, kullanım kolaylığını azaltabilir (yazı yazmak için şarj gerekiyorsa). Kalemin üzerindeki düğmeye çift basarak kamera modları arasında geçiş yapabileceksiniz.
Geçtiğimiz günlerdeki bir sızıntı, Galaxy Note 9'un Galaxy S9+ gibi çift kamerayla geleceğini, buna ek olarak bazı yapay zeka yetenekleri sunacağını söylemişti. Bu sayede kamera modunun (manzara, portre, yiyecek gibi) özneye göre otomatik olarak seçileceği söyleniyor. Son olarak Galaxy Note 9'un PC benzeri deneyim için DeX Pad'e ihtiyaç duymayabileceği, sadece HDMI kablosuyla yetinebileceği iddia ediliyor.
Galaxy Note 9'un New York'taki tanıtımı için sadece iki gün kaldı. Etkinlikte öğreneceğimiz en önemli konular, sanırız amiral gemisinin fiyatı ve çıkış tarihi olacak.
Zeynel A. Öztürk
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