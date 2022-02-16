Nothing, İlk Android Telefonu İçin Sinyali Verdi!

Eski OnePlus CEO'su ve teknoloji markası Nothing'in kurucusu Carl Pei, insanları ürettiği ürünler hakkında nasıl konuşturacağını kesinlikle biliyor... OnePlus'ın başarısı da, belirli bir oranda şirketle yollarını ayırdıktan sonra Nothing'i kuran Pei'ye bağlanabilir.
Pei'nin en son Twitter gönderisi ise, Nothing'in yaklaşan bir Android telefonun ön tanıtımı olarak değerlendiriliyor. Tweet'te yalnızca "Tekrar Android'de" yazıyor. Ancak sonrasında gelen yanıtlar ve Qualcomm'dan gelen ipuçları, Nothing'in bir planı olduğuna işaret ediyor.
Back on Android— Carl Pei (@getpeid) February 15, 2022
Nothing'in bir akıllı telefon üzerinde çalıştığına yönelik pek çok söylenti olsa da, Carl Pei bu konuda ilk defa bir ipucu vermiş durumda. Şimdilik Nothing'in resmi portföyünde tek bir ürün bulunuyor: Nothing kulaklık.
Markanın Hindistan CEO'su Manu Sharma da, şirketin beş yeni ürün üzerinde çalıştığına işaret etti. Tasarım merkezinin başına kısa bir süre önce Dyson'dan Adam Bates'in atanmış olması, şirket tarafından geliştirilen yeni ürünler hakkında olası bir ipucu olabilir.
İlk olarak Ekim 2021'de şirketin Android telefon ve bunun yanında bir yedek şarj deposu üreteceğine dair söylentiler duyulmuştu. Bu ilk haberlere göre telefonun 2022'nin başlarında piyasaya sürülmesi ve Android destekli cihazın Qualcomm Snapdragon SoC'ye sahip olması bekleniyordu.
Yeni gönderilen tweet de bu teoriyi doğruluyor gibi gözüküyor. Nothing ve Qualcomm'un 2021'de stratejik bir ortaklık duyurduğunu da unutmamakta fayda var. Başka bir deyişle, şirketin ürünleri için Snapdragon SoC'lerinin kullanılması oldukça yüksek bir olasılık.
Nothing, Şubat 2021 tarihinde, artık sonlandırılmış olan akıllı telefon şirketi Essential'ı satın aldı ve Carl Pei, Nothing'in ses aksesuarlarına ve akıllı ev ürünlerine odaklanmaya devam edeceğini açıkladı. Ancak şirket, Essential'ın akıllı telefon serisiyle ilgili patentleri, ticari markaları ve daha fazlasını da almış olabilir ve bu patentler ve markalar sunulacağı tahmin edilen telefonda kullanılabilir.
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