Samsung Galaxy S22'inin Ekranı Kaç Hz Görüntü Üretiyor? Cevap Biraz Karışık

Samsung, kısa süre önce Galaxy S22 serisini duyurduğunda, tüm yeni üst düzey telefonlarının LTPO OLED ekranlara sahip olduğunu söylemişti. Şirket, Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus'ı tanıtırken 10Hz-120Hz değişken yenileme hızına sahip olduğunu belirtmiş, Galaxy S22 Ultra'nınsa 1Hz-120Hz değişken yenileme hızına sahip olduğunu iddia etmişti. Ancak görünen o ki şirket, yeni telefonlarının yenileme hızından pek de emin değil.
Galaxy Unpacked 2022 lansmanından sadece birkaç gün sonra Samsung, basın açıklamasında duyurduğu Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ın değişken yenileme hızı rakamlarını, 10Hz-120Hz'den 48Hz-120Hz'e değiştirdi. Ancak Almanya pazarına yönelik web sitesi (telefonların Exynos 2200 versiyonlarının satıldığı bölgede) hala Galaxy S22 ve Galaxy S22+ için 10Hz-120Hz rakamından bahsediliyor.
Bu bir pazarlama politikası da olabilir, ancak şirketin bu konuda şeffaf olmaması tartışılacak gibi görünüyor.
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