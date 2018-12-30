Nükleer Sığınak Simgesi Böyle Doğdu!
Fallaaaaaut oyunlarının bile simgesi haline gelen bu işaretin kaynağını hiç merak ettiniz mi? Araştırdık
Fallout oyunlarından birini mutlaka oynamışsınızdır ya da en azından bu simi duymuşsunuzdur. Oyunun neredeyse kendisi kadar ilgi çekici olan simgesi aslında ABD'de halen kullanılmakta olan nükleer sığınak işaretinden başka bir şey değil. Peki bu son derece ilginç ve başarılı simgenin kökenleri nerelere dayanıyor?
İçeri doğru sarı renkli üç adet üçgenin bir daire içerisinde bir araya gelmesi ile oluşturulan bu simgenin kökenleri soğuk savaş dönemine kadar uzanıyor. Sovyetler Birliği'nin her an bir nükleer saldırıda bulunacağı paranoyasına kapılmış olan dönemin Amerikan halkı ve devlet yöneticileri için olası bir saldırı durumunda nereye saklanabileceklerini kolayca bulabilmeleri için bu işaret tasarlandı.
ABD ordusuna bağlı çalışan bir sivil olan Robert W. Blakeley çevrede çok az ışık varken bile işaretin tehlike anındaki halk tarafından kolaylıkla görünebilmesi gerektiğini söyledi ve bu amaç için açık sarı renk tercih edildi. Tasarım içinse profesyonellerden yardım alındı ve Blair Inc adlı bir grafik tasarım firmasının sunduğu 9 alternatif arasında bu sayfada da gördüğünüz şekil seçildi.
Sıklıkla radyasyon işareti ile karıştırılsa da, radyasyon işareti nükleer sığınak işaretinden farklı olarak üç adet üçgenin ortalarında bir yuvarlak ile ifade edilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın