Nvidia RTX 3080, Overclock Uzmanlarının Elinde Şaşırtıcı Hızlara Ulaşıyor

Nvidia'nın yeni ekran kartı GeForce RTX 3080, overclock uzmanlarının elinde yepyeni hız rekorları kırmaya devam ediyor.

RTX 3080 GPU, 2,34GHz'ye Ulaşarak Rekor Kırdı

Nvidia'nın ışın ve güç deposu ekran kartı GeForce RTX 3080, uzmanlar tarafından evinize muhtemelen sokmamanız gereken maddeler ve ince ayarlarla rekor hızlara ulaştırıldı.

Galax'ın (Avrupa'da KFA2 olarak biliniyor) kendi bünyesindeki overclock'çusu Ronaldo Buassali, Galax RTX 3080 SG ekran kartını 2340MHz hıza ulaştırmaya başardı. Böylece girişim, 3DMark'ın Port Loyal hız testinde 13.488 puan ile ilk sıraya yerleşti.

Buassali, bir başka rekoru 3DMark Time Spy Extreme'de 10.595 puan ile (2.310MHz'e ulaşarak) kırdı. Böylece önceki en hızlı RTX 2080 Ti'yi yüzde 7 geçmiş oldu. Fire Strike Ultra'da da 12.815 puan ile yeni bir rekor kırıldı ve Titan RTX en tepedeki yerinden oldu.

Buassali'nin sadece GPU'yu overclock ettiğini ve belleğe dokunmadığını belirtmekte fayda var. Yani VRAM de hızlandırıldığında, RTX 3080'den daha fazlasını elde etmek mümkün olabilir.

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