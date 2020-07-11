NVIDIA'dan GeForce RTX ve Death Stranding Bundle Müjdesi!

NVIDIA, yılın merakla beklenen oyunu DEATH STRANDING'in bundle paketini ve oyun için Game Ready Sürücüsünü yayınlayacağını duyurdu. GeForce RTX grafik kartları, masaüstü veya dizüstü oyun bilgisayarı satın alanların yararlanacağı DEATH STRANDING bundle paketi, sınırlı bir süre için geçerli olacak. Öte yandan NVIDIA, DEATH STRANDING için yeni Game Ready Sürücüsünü de yayınladı. Bu son güncellemeyle, üç yeni G-SYNC uyumlu ekran desteği ve 10 oyun için "tek tıkla" optimum ayar desteği (OPS) de sunuluyor.
GeForce RTX donanımıyla DEATH STRANDING bundle paketi
NVIDIA, 505 Games ve KOJIMA PRODUCTIONS'ın duyurduğu DEATH STRANDING Yolculuğunuza Başlayın paketinden, GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER veya 2060 grafik kartlarını; bu donanımdaki dizüstü ya da masaüstü bilgisayarları satın alan oyun tutkunları sınırlı bir süre için faydalanabilecek. Oyun severler, paket dahilinde, DEATH STRANDING'in indirilebilen PC sürümüne ait birer Steam kodu alacaklar. Bugün itibarıyla başlayan DEATH STRANDING Yolculuğunuza Başlayın fırsatı, 29 Temmuz 2020'ye kadar devam edecek.
DEATH STRANDING ve daha fazlası için "Oyuna Hazır"
NVIDIA'nın son GeForce Game Ready Sürücüsü, DEATH STRANDING için ilk günden itibaren optimizasyonlar ve iyileştirmeler sunuyor. Bahsi geçen sürücü aynı zamanda Horizon Zero Dawn'da da en iyi deneyimi sunuyor. Şüphesiz, F1 2020 severler de bu sürücüyü kullanmak isteyecek.
Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima ve stüdyosu KOJIMA PRODUCTIONS yapımı DEATH STRANDING, son zamanlarda oyun dünyasında büyük ilgiyle karşılanıyor. DLSS 2.0 sayesinde tüm RTX GPU'lar, 1440p'de 100+ FPS veya 4K'da kusursuz 60+ FPS görüntüleri mümkün kılarak oyuna önemli ölçüde performans artışı sağlayacak. Bunun yanı sıra oyun dünyasında bilinirliği yüksek bir başka ismin bu oyuna katkıları, oyun geliştiricilerinin iddiasını kanıtlar nitelikte.
Üç Yeni G-SYNC Uyumlu Ekran
G-SYNC Uyumlu programı, G-SYNC ekosistemini başka bir noktaya taşıyarak süreklilik getirmeyi ve hangi ekranların değişken yenileme hızını (VRR) en iyi deneyimle sağlayacağı konusunda tüketicileri bilgilendirmeyi amaçlıyor.
G-SYNC uyumluluk onayı almış ve iyi bir oyuncu monitörü arayan oyunculara daha fazla seçenek sunacak yeni monitörler arasında DELL S2721HGF ve S2721DGF modellerinin yanı sıra, Lenovo G25-10 yer alıyor.
G-SYNC Uyumluluk programı kapsamında NVIDIA, AdaptiveSync protokolünü destekleyen monitörlerdeki deneyimi doğrulamak için üreticilerle (OEM) birlikte çalışıyor. Başarılı olanlar "G-SYNC Uyumlu" olarak adlandırılıyor. G-SYNC Uyumlu ekranların tam listesi için lütfen buraya tıklayın.
"Tek Tıkla" En İyi Ayarlar
GeForce Experience'ın oyunları tek tıkla optimize etme özelliği (OPS), oyunların grafik ayarlarını yapılandırarak kullanıcılara sorunsuz bir oyun deneyimi sunuyor. 700'den fazla oyunu destekleyen bu özellik, bir önceki sürücünün piyasaya sürülmesinden bu yana 10 yeni oyuna daha adapte edildi:
- Darksburg
- Disintegration
- Fishing Planet
- House Flipper
- Justice RTX
- Outer Wilds
- Persona 4 Golden
- Pistol Whip
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated
- Trackmania
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