NVIDIA Studio, Creative Weekend Canlı Yayınlarında Sanatçıları Konuk Ediyor

NVIDIA'nın sanatçıları ve endüstri profesyonellerini destekleyen NVIDIA Studio platformu; 3D, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlıyor. NVIDIA'nın sektör lideri GPU'ları ve Studio Sürücüleriyle yaratıcı uygulamalar, ilham verici bir performans ve yetenek düzeyiyle gelişiyor ve hız kazanıyor.
İlki düzenlenen NVIDIA Studio Creative Weekend canlı yayın etkinliğine yapımcı/yönetmen Caner Özyurtlu ile moda fotoğrafçısı/yönetmen Koray Birand konuk oldu. Yayınlarda sanatçıların yaratıcı süreci, iş akışları ve NVIDIA'nın sanatçıların iş akışında nasıl bir fayda sağladığı konuşuldu.
NVIDIA Studio 2019 yılında, sayıları her geçen gün artan yaratıcı profesyonellere amaca yönelik yüksek performanslı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ve ekran kartları üretmek için oluşturuldu. Geçtiğimiz yıl farklı bilgisayar üreticileri ve yaratıcı uygulama geliştiricileri ile ortak çalışarak 80'den fazla NVIDIA Studio sertifikasyonuna sahip dizüstü bilgisayar sürdü ve 50'den fazla uygulamayı RTX GPU'ları ile hızlandırılabilir hale getirdi. Ekran kartından güç alan bu bilgisayarlar ve uygulamalar, 45 milyondan fazla profesyonel ve üreten tüketici tasarımcıların tasarımlarının rekor sürede hayat bulmasına imkan sağladı.
NVIDIA RTX 30 serisi ekran kartlarının yaratıcılara sunduğu faydalar şöyle sıralanıyor:
- 3-boyutlu rendering, yapay zekayla hızlandırılmış iş akışları, video editleme ve canlı yayın gibi işlemlerde ciddi zaman kazanımları
- 2. jenerasyon ışın izleme çekirdekleri ile Blender Cycles, Chaos V-Ray ve Autodesk Arnold gibi render motorlarında 2 kata kadar performans kazanımları
- 24 GB'a kadar ekran kartı hafızası
- 3. jenerasyon tensör çekirdekleri ile rakipsiz yapay zeka performansı ve yapay zeka gerektiren denoising veya video super resolution gibi işlemlerde ciddi zaman kazanımları
- NVIDIA Studio sürücüleri, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Texture Tools ve GeForce Experience gibi rakipsiz bir yazılım ve özellik kiti
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