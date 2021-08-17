ABD'deSıradan Bir Gün, Nasıl Büyük Bir Trajediye Dönüştü?

Geçtiğimiz hafta Ohio'da üç kardeş, bir çiftlikte gübre çukurunda çalışırken hayatını kaybetti. Çiftlikteki bu tipik günün nasıl bir trajediye dönüştüğünü ise, bize bilim açıklıyor.
Associated Press'in söylediğine göre, Gary, Todd ve Brad Wuebker'in geçtiğimiz hafta, bir kurtarma ekibi tarafından bir gübre çukurunun dibinde baygın halde yattıkları bildirildi. Üç kardeş de hastaneye kaldırıldı ancak daha sonra her biri hayatını kaybetti.
Bu ölümlerin temel sebebinin bakteriler olduğu açıklandı. Mükemmel ortam sağlandığında, trilyonlarca mikroorganizma, zararlı gazlardan oluşan bir kokteylle dolu ve oksijeni çekilmiş ölümcül bir ortam yarattı ve bu da nihayetinde bu önlenebilir ölümlere yol açtı.
Her türlü gübre, başta hidrojen sülfür, karbon dioksit ve amonyak gibi gaz üreten anaerobik bakteriler olmak üzere bir dizi mikroorganizma tarafından hızla ayrıştırılır. Aynı zamanda kötü kokudan da sorumlu olan bu gazlar yüksek konsantrasyonlarda insan sağlığı için kötü olabilir, ancak kapalı bir alanda oksijenin kaybolmasına sebep olabilirler.
National Ag Safety Database'in (NASD) belirttiğine göre, gübre çukurlarıyla ilgili en büyük endişe hidrojen sülfürdür. Keskin çürük yumurta kokusuyla bilinen bu gaz zehirlidir ve düşük dozlarda göz, burun ve boğazda tahrişe, yüksek dozlarda ise baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve öksürüğe neden olabilir. Yeterli miktarda hidrojen sülfür solunduğunda ise burundaki sinir hücrelerini felç eder ve kişi, hala solumakta olduğunu fark etmediği gazın belirgin kokusunu algılamamaya başlar. Çok yüksek konsantrasyonlarda ise bir kişiyi sadece birkaç nefeste öldürebilir.
Ayrıca Hidrojen sülfür ve karbondioksit havadan ağırdır. Çukur benzeri bir ortamda, dibe çökebilir, birikebilir ve zehirli, oksijensiz bir balon gibi bir ortamın oluşumuna neden olabilir. Hayatını kaybeden üç kardeşin, bu gaz karışımının sessizce çevredeki havayı doldurduğu çukurdaki bir pompa üzerinde çalıştığı bildirildi. Gübrenin çalışmaları nedeniyle rahatsız edilmiş olması ve bunun sonucunda havaya ani bir zararlı gaz akışı olması muhtemel olarak görülüyor.
Bu tür olaylar nadir olsa da, bazılarında birden fazla kişinin hayatını kaybettiği az sayıda benzer vaka ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından kaydedilmiş durumda. Ayrıca, bu tür kazaların en sık olarak, sıcak havanın aç bakterileri beslediği ve gaz birikmesi riskini artırdığı Ağustos ayında meydana geldiği de belirtiliyor.
NASD, itfaiyeciler tarafından kullanılanlar gibi bağımsız bir hava kaynağı veya yeterli oksijenin mevcut olmasını sağlayan sağlam bir hava kalitesi testi olmayan bir gübre çukuruna hiç kimsenin girmemesini tavsiye ediyor. Çukurun pervaneler veya pompalar kullanılarak havalandırılması da tavsiye ediliyor ve gübre çukuru içinde çalışan tüm kişilerin, aniden bilinçlerini kaybetmeleri durumunda başkaları tarafından güvenli bir yere çekilebilmeleri için bir güvenlik hattına bağlanmaları öneriliyor.
NASD, web sitesinde "Bir çukura her zaman bir ölüm tuzağı gibi davranın" diyor...
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