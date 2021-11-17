NVIDIA'nın Oyuncular İçin Tam Ölçekleme Çözümleri

Yeni Game Ready Sürücüsü ve DLSS'li 10 yeni oyunla birlikte NVIDIA, ölçeklendirme teknolojileri paketinde birkaç güncelleme yayınladı. Güncellemeler, 15'ten fazla oyunda (Cyberpunk 2077, Doom Eternal ve diğerleri için yamalar dahil) halihazırda desteklenen yeni DLSS sürüm 2.3'e ve tüm oyunlarla çalışan NVIDIA Görüntü Ölçekleme (Image Scaling) algoritmasına yükseltmeyi içeriyor.
NVIDIA ayrıca herkese görüntü kalitesi analizi yapmak ve sonuçları karşılaştırmak için kolay bir yol sağlayan ICAT adlı yeni bir araç yayınladı.
DLSS Öğrenmeye ve Gelişmeye Devam Ediyor
NVIDIA DLSS artık 130'dan fazla oyun ve uygulamada en üst düzey görüntü kalitesi ve performansı sunuyor ve yakın zamanda piyasaya sürülen DLSS 2.3 SDK ile gelişmeye devam ediyor. DLSS 2.3, hareket, parçacık yeniden oluşturma, gölgelenme ve zamansal kararlılıkta nesne ayrıntısını iyileştirmek için hareket vektörlerini daha da akıllıca kullanıyor.
DLSS 2.3 ile birlikte piyasaya sürülen oyunların listesi:
- Baldur's Gate 3
- Bright Memory: Infinite
- Cyberpunk 2077 (16 Kasım'da DLSS 2.3 desteği ekleniyor)
- Crysis 2 Remastered
- Crysis 3 Remastered
- Deathloop
- DOOM Eternal
- Farming Simulator 22 (22 Kasım'da DLSS 2.3 desteğiyle çıkıyor)
- Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
- Grand Theft Auto 3 Definitive Edition
- Grand Theft Auto Vice City Definitive Edition
- Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition
- Jurassic World Evolution 2
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- Rise of the Tomb Raider
- Shadow of the Tomb Raider
- Sword & Fairy 7
DLSS, doğal çözünürlükle karşılaştırılabilir görüntü kalitesini korurken kare hızlarını artırmada benzersiz olan, yapay zeka tabanlı bir zamansal(temporal) süper çözünürlük teknolojisi olarak dikkat çekiyor.
Tüm Oyunlar İçin Mekansal Yükseltme
NVIDIA, iki yılı aşkın bir süredir NVIDIA Kontrol Panelinde NVIDIA Image Scaling adlı, oyun geliştirici entegrasyonuna gerek kalmadan tüm oyunlar için keskinleştirme ve yükseltme sağlayan, sürücü tabanlı bir uzamsal(spacial) yükseltici sunuyor. NVIDIA, yeni Kasım Game Ready Sürücüsüyle, ölçekleme ve keskinleştirme algoritmasında güncellemeler sunuyor ve aynı zamanda GeForce Experience aracılığıyla daha erişilebilir hale getiriyor.
Yeni algoritma, performansı artırmak için 4 yönlü ölçekleme ve uyarlanabilir keskinleştirme filtreleriyle 6 kademeli bir filtre kullanıyor. Görüntü tek geçişte keskinleşiyor ve ölçekleniyor.
Bu özelliğe hem NVIDIA Kontrol Panelinden hem de GeForce Experience'dan erişilebiliyor ve GeForce Experience'ın oyun içi arayüzünden ayarlanabilen oyun başına keskinleştirme ayarı içeriyor.
NVIDIA ayrıca, sınıfının en iyisi uzamsal ölçekleme ve keskinleştirme sağlayan ve tüm platformlardaki tüm GPU'larda çalışan açık kaynaklı bir SDK olarak NVIDIA Görüntü Ölçekleme algoritmasını piyasaya sürüyor. SDK, tüm geliştiricilerin oyunlarına entegre etmeleri için GitHub'da herkese açık durumda bulunuyor.
DLSS Kasım'da 10 Yeni Oyuna Geliyor
NVIDIA DLSS'nin benimsenmesi, kullanımı kolay Unreal Engine eklentileri ve Unity'deki yerel destek sayesinde hızlanarak hızla büyüyor. Kasım ayında, aşağıdakiler dahil on yeni oyuna DLSS özelliği geliyor:
- Assetto Corsa Competizione'a çok yakında DLSS eklenecek ve performansı 2 kata kadar artıracak.
- AWAY: The Survival'a 17 Kasım'da DLSS ekleniyor. DLSS, performansı 2 kata kadar artırıyor.
- Battlefield 2042 DLSS, ışın izleme ve NVIDIA Reflex ile çıktı. DLSS, performansı 2 kata kadar artırıyor.
- Bright Memory: Infinite DLSS, ışın izleme ve NVIDIA Reflex ile çıktı. DLSS, performansı 2,5 kata kadar artırıyor.
- Elder Scrolls Online DLSS ve DLAA ile çıktı. DLSS, performansı %50'ye kadar artırıyor.
- Farming Simulator 22, 22 Kasım'da DLSS ve DLAA ile piyasaya çıkıyor. DLSS, performansı 2 kata kadar artırıyor.
- Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition DLSS ile çıktı ve %85'e varan bir performans artışı görülüyor.
- Hot Wheels Unleashed DLSS ile çıktı ve %50'ye varan bir performans artışı görülüyor.
- Jurassic World Evolution 2 DLSS ile çıktı ve %60'a varan bir performans artışı görülüyor.
- Myth of Empires, 18 Kasım'da ışın izleme ve DLSS ile çıkıyor. DLSS, performansı 1,5 kata kadar artırıyor.
NVIDIA Görüntü Karşılaştırma ve Analiz Aracı (ICAT): Görüntü Kalitesi Analizini Kolaylaştırıyor
NVIDIA ayrıca herkesin oyun ekran görüntüleri ve videolarının A/B görüntü kalitesi karşılaştırmalarını yapmasını daha hızlı ve kolay hale getiren ICAT adlı yeni bir görüntü kalitesi karşılaştırma ve analiz aracı yayınlıyor.
NVIDIA ICAT, herkesin 4 adede kadar ekran görüntüsünü veya videoyu kaydırıcılar, yan yana ve piksel gözetleme yakınlaştırmalarıyla kolayca karşılaştırmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, karşılaştırmaları uzamsal ve zamansal olarak hizalayıp farklılıkları inceleyerek sonuçlarını çıkartabiliyor.
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