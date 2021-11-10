Nvidia'nın Yeni GPU'su RTX 3080 Ti, Geekbench Skoru ile İnternette Göründü!

Birkaç hafta önce Nvidia'nın bir RTX 3080 Ti dizüstü bilgisayar grafik kartını çıkarmaya hazır gibi göründüğü bildirilmişti ve yeni bir Geekbench sızıntısı sayesinde bu tahmin daha da olası gözüküyor.
VideoCardz, adı belirtilmemiş bir HP Omen dizüstü bilgisayarın Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Dizüstü Bilgisayar GPU'sunun yanı sıra Intel 12. Nesil Alder Lake CPU ile donatıldığını bildiriyor. Bunlardan bazıları ayrıca sürücü adı olarak bize pek ipucu vermeyen 'Nvidia Grafik Aygıtı'nı da listeledi, ancak bunların doğrulanmamış bilgiler olmalarından dolayı kesin görülmemelerinde fayda var. Mobil RTX 3080 gibi, RTX 3080 Ti de 16GB VRAM ile gelecek gibi görünüyor.
Nvidia'nın üst seviye dizüstü bilgisayar GPU'ları hakkında spekülasyonlar bir süredir ortalıkta dolaşıyor, ancak önceki sızıntılar mevcut Ti kullanımı yerine bir RTX 3080 Super'in planlandığını öne sürüyordu. Ayrıca mobil GPU'nun bu modelinin SKU'su, her biri 128 CUDA çekirdeği taşıyan 58 İşlem Birimi içereceğini doğruluyor.
Bazı temel matematik işlemlerinden sonra, RTX 3080 Ti mobile'ın, bu varyant için 256 CUDA devre dışı bırakılmış gibi görünse de, mobil RTX 3080'de bulunan 6.144'e kıyasla 7.424 CUDA çekirdeğine sahip olacağını varsayabiliriz. Vulcan puanı oldukça etkileyici bir şekilde 90,114 gibi gözüküyor ve bu da ürünü standart RTX 3080 dizüstü bilgisayar GPU'su ortalama puanı olan 91,130'un hemen altına yerleştiriyor. Ancak bu sayının sürücüler tamamlandıktan ve her şey ince ayar yapıldıktan sonra değişeceğini tahmin edebiliriz.
Ürünün tanıtımı söz konusu olduğunda ise CES 2022 civarında bir duyuru muhtemel görünüyor ve şimdilik söylentilere şüphe ile yaklaşmaya devam etmek daha doğru olacaktır.
Ampere RTX 3000 serisi mobil grafik kartlarına yeni bir ekleme yapılacağına dair söylentiler, 2022'nin başlarında piyasaya sürülebilecekleri tahminleriyle aylardır ortalıkta dolaşıyordu. Devam eden çip sıkıntısı göz önüne alındığında, özellikle de mevcut ürün grubunun oldukça dengeli gözüktüğü düşünülürse Nvidia'nın çabalarını yeni bir dizüstü bilgisayar GPU'suna odaklaması alışılmadık bir zaman gibi geliyor, ancak pek çok kişinin sunulması ile beraber yeni ve güçlü bir oyun dizüstü bilgisayarına sahip olmak istediğinden neredeyse eminiz.
Nvidia'nın şu anda 'Lovelace' kod adlı RTX 4000 serisi üzerinde çalıştığını da biliyoruz, ancak şimdilik bu yeni neslin 2022'nin sonunda ortaya çıkması bekleniyor, bu da önceki sürümlerin belirlediği zaman çizelgesi beklentileri ile uyumlu gözüküyor.
Mevcut aileye bir yenisini daha eklemektense, çabaları iyi dengelenmiş bir RTX 4000 mobil GPU serisi oluşturmaya odaklamak kesinlikle daha mantıklı gözüküyor olabilir, ancak Lovelace'ın gelecek yıl bu zamanlarda sunulacağını kesin olarak bilmemizin bir yolu olmadığı için, RTX 4000 oyun dizüstü bilgisayarlarında bir gecikmeye hazırlık olabilir.
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