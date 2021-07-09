Nvidia'nın Yeni Süper Bilgisayarı Hazır: Karşınızda Cambridge-1

Nvidia, ülkeni yaşam bilimleri endüstrisini desteklemek amacıyla, Birleşik Krallık'taki en güçlü süper bilgisayar olduğu bildirilen Cambridge-1 süper bilgisayarını geliştirdiğini duyurdu. Bu süper bilgisayar, Nvidia'nın 100 milyon dolarlık yatırımını temsil ediyor ve İngiltere sağlık endüstrisindeki dış araştırmacıların kullanımına sunulmuş durumda.
Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, "Cambridge-1, iş dünyası ve akademi alanında dünyanın önde gelen araştırmacılarını, hayatlarının çalışmalarını Birleşik Krallık'ın en güçlü süper bilgisayarında gerçekleştirme yeteneği ile güçlendirecek, hastalık ve tedavilere ilişkin ipuçlarının kilidini Birleşik Krallık'ta daha önce imkansız olan bir ölçekte ve hızda ortaya çıkaracak" diyor.
Bir NVIDIA DGX SuperPOD süper bilgi işlem kümesi olan Cambridge-1, En İyi 500 süper bilgisayar listesinde 41. sırada yer alıyor ve tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışıyor.
Nvidia, tüm yapay zekasını (AI) ve simülasyon uzmanlığını süper bilgisayara yansıttığını söylüyor ve sağlık araştırmacılarının COVID-19 ile mücadele çabalarında da yardımcı olacağını umuyor.
Firma, Frontier Economics'in, Cambridge-1'in önümüzdeki on yıl içinde tahmini 600 milyon Sterlin ölçeğinde bir değer yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyleyen bir raporunu da paylaşmış durumda.
VentureBeat ile konuşan Nvidia sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Kimberly Powell ise, "Bu, Nvidia'nın sahibi olduğu ve işlettiği bir Nvidia endüstriyel süper bilgisayarı ve kamu kullanımına açtığımız ilk bilgisayar" diyor.
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