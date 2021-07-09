Nvidia'nın Yeni Süper Bilgisayarı Hazır: Karşınızda Cambridge-1

Nvidia, sağlık araştırmacılarına yardımcı olmayı amaçlayan yeni süper bilgisayarı Cambridge-1'i resmi olarak hizmete soktuğunu açıkladı!

  • Levent Öztürk
Nvidia'nın süper bilgisayarı Cambridge-1 hazır!

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