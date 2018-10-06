OnePlus 6T'nin Eksik Özellikleri Kesinleşti

OnePlus 6T'de eksik olacak özellikleri artık biliyoruz. Peki ama bu özellikler neden eksik; şirket bu kararları nasıl verdi?

OnePlus 6T'nin sahip olmayacakları...

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