OnePlus 6T'nin Eksik Özellikleri Kesinleşti
OnePlus 6T'de eksik olacak özellikleri artık biliyoruz. Peki ama bu özellikler neden eksik; şirket bu kararları nasıl verdi?
Her ne kadar tahmin edilebilir olsa da, OnePlus CEO'su Pete Lau, firmanın 2018 için ikinci ürünü olacak olan üst seviye telefonu OnePlus 6T'nin kablosuz şarj özelliğine sahip olmayacağını doğruladı; bunu zaten sizlerle paylaşmıştık. Peki ama bu karar nasıl verildi?
OnePlus'ın telefonlarında kullanılan hızlı şarj teknolojisi Dash Charge şu anda piyasada var olan en hızlı şarj seçeneklerinden biri ve akıllı telefon üreticisi bunu birden fazla kez kanıtladı. Lau, kablosuz şarj hızlarının aynı deneyimi sunamayacağını düşündüğünü söylerken, şarj hızını arttırmanın da çok fazla ısı oluşturacağını veya cihazın fazla kalınlaşmasına sebep olacağını belirtiyor. Firma bu sınırlandırıcı etkiler üzerinde çalışıyor olsa da henüz teknolojiyi telefonlarında kullanmaya hazır değil.
OnePlus'ın CEO'su ve ortak kurucusu, çoğu kullanıcının telefonlarını su altında taşımadığını ve resmi bir sertifikanın gereksiz masraf artışına sebep olacağını söyleyerek toz ve su dayanımı için IP sertifikasının yokluğunu da doğruladı. Yine de Lau'nun söylediğine göre 6T, firmanın şu ana kadar ürettiği en su dayanımlı telefonlardan biri ve lavaboya düşmekten sağlam çıkması gerekiyor.
Levent Öztürk
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