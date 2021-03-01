OnePlus 9 ve OnePlus Watch'tan Heyecan Yaratan Sızıntı

OnePlus 9 ve OnePlus Watch, yeni sızıntıya göre bu tarihte, birlikte tanıtılacak. Üstelik yalnız gelmeyecekleri de neredeyse kesinleşmiş gibi görünüyor...

  • Levent Öztürk
OnePlus 9 ve OnePlus Watch çok yakında geliyor
OnePlus 8T

OnePlus 9 ve OnePlus Watch lansmanlarını çevreleyen beklentiler düzenli bir şekilde büyümeye devam ederken, internete sızan en son bilgilere göre her iki cihaz da aynı gün içerisinde tanıtılacak. 91mobiles ve ünlü sızıntı kaynağı Ishan Agarwal, büyük tanıtım için beklenen tarihin Mart ayının ortaları olduğunu söyledi. Bu tanıtımda ise OnePlus Watch, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9R beraber görünecek.

Bu cihazların sonuncusu, daha önce OnePlus 9 Lite olarak bilinen telefon ve serinin daha ucuz modeli olacak. OnePlus 9R adı sadece birkaç gün önce duyulmaya başlandı.

Agarwal, tanıtım ön izlemelerinin "ÇOK yakında" gözükmeye başlayacağını söylüyor ve artık Mart ayına girmiş olmamız ile beraber OnePlus pazarlama çalışmaları her an başlayabilir.

TechManiacs

Yunan haber kaynağı TechManiacs ise OnePlus 9 Pro'nun ekran görüntüleri olduğunu iddia ettiği görsellere sahip ve bunlarda cihazın özelliklerinin bir kısmı gözükebiliyor. Tahmin edilebileceği gibi bu cihaz Android 11 ile beraber gelecek. Telefonun içerisinde ise Snapdragon 888 işlemci, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı sunulan seçeneklerden biri olacak gibi gözüküyor. Ekran ise 120Hz yenileme oranına sahip 6,7 inçlik bir ekran olarak listelenmiş durumda. Kamera modülü 48MP+50MP+8MP+2MP dört lensli bir düzen olarak listelenmiş olsa da, optik yakınlaştırma veya ultra-geniş modları gibi konularda bilgi verilmiş değil.

Bu bilgilerin genel anlamda daha önceki söylentiler ve beklentiler ile örtüştüğünü söyleyebiliriz.

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