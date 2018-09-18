OnePlus ve Google'dan Ödüllü Yarışma
OnePlus ve Google, kazanana 30.000 dolarlık oyun bilgisayarı hediye edeceği bir yarışıma düzenliyor!
OnePlus ve Google, 30.000 dolarık oyun bilgisayarı ödüllü bir bulmaca yarışması düzenliyor.
Crackables adıyla karşımıza çıkan oyun, 90'ların CGI çizgifilmi ReBoot ile anime karışımı gibi görünüyor. Bugünden itibaren telefonunuzun web tarayıcısında ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunda bir dizi bulmacayı çözmeniz gerekiyor. "Android tabanlı şifreli bulmacalar" şeklinde açıklanan bulmacalar, paylaşılan videoya göre dönen şekiller olarak karşımıza çıkabiliyor.
Oyun ilerledikçe oyuncular eleniyor ve ilk 1.000 kişi, ilk üç yarışmada, son turlarda kullanacakları bir mikrodenetleyici kazanmak için yarışıyorlar. OnePlus, henüz açıklanmayan ödüllerin de olduğunu söylüyor.
Google'ın Asya-Pasifik Zoo takımı tarafından geliştirilen oyun, sanal sohbet bot'u "host" için Google'ın Dialogflow platformunu kullanıyor. Oyunun kodları, Sleep Deprivation Lab tarafından yazılmış.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın