OnePlus'tan Mıknatısla Duraklatma Yapan Kulaklık
OnePlus'ın OnePlus 6 ile birlikte tanıttığı yeni kulaklıkları, mıknatıslar yardımıyla kendinden beklenenin fazlasını yapabiliyor!
OnePlus, sadece yeni bir amiral gemisi telefon değil, ayrıca hayranları için yeni Bluetooth kulaklıklar da açıkladı. Bullets Wireless, dolanmayı önlemek için birbirine yapışan manyetik parçalara sahip 70 dolarlık bir kulaklık. Bir OnePlus 5/5T veya 6 ile kullanıldığında, kulaklıkları birbirine yapıştırmak müziği duraklatıyor, ayırmak ise devam etmesini sağlıyor. Gelecekte şirket, kulaklıkları çıkartarak aramaları cevaplama yeteneğini ekleyeceğini açıkladı.
Bu, telefon yapımcısının kulaklık yapımında ilk denemesi değil elbette. 2016'da, Icon kulakiçi kulaklıklarını piyasaya sürdü ve iki çift Bullet kablolu kulaklık var. Bullet Wireless, ilk kablosuz seçenek (tamamen kablosuz olmasalar da). İki kulaklık, hâlâ boynunuzun arkasından geçen bir kabloyla birbirine bağlanıyor. Ama telefona giden bir kabloya gerek yok.
OnePlus, Bullets Wireless için yaklaşık sekiz saatlik bir pil ömrü vaat ediyor, ancak en ilgi çekici şey, şirketin sadece 10 dakika şarj ile sekiz saat kesintisiz müzik deneyimi vaat etmesi. Özellikle bu hızlı şarjın herhangi bir uluslararası standart USB-C kablosu ile uyumlu olmasını istiyoruz. Mevcut OnePlus telefonlarındaki gibi şirketin özel Dash şarj cihazını kullanmak zorunda kalmamak harika olur.
H. Hüseyin Öztürk
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