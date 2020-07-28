OPPO A Serisi'nin Yeni Modeli A91'i Tanıttı!

OPPO A Serisi'nin yeni modeli A91'i tanıttı! OPPO'nun yeni modeli A91, gizli parmak izli kilit açma özelliği ve yeni ekran içi parmak izi sensörü ile güvenliği de üst seviyede tutuyor. Peki, OPPO A91'in tüm özellikleri neler? İşte OPPO A91 özellikleri ve fiyatı!