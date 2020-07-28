OPPO A Serisi'nin Yeni Modeli A91'i Tanıttı!

OPPO A Serisi'nin yeni modeli A91'i tanıttı! OPPO'nun yeni modeli A91, gizli parmak izli kilit açma özelliği ve yeni ekran içi parmak izi sensörü ile güvenliği de üst seviyede tutuyor. Peki, OPPO A91'in tüm özellikleri neler? İşte OPPO A91 özellikleri ve fiyatı!

OPPO A Serisi'nin Yeni Modeli A91'i Tanıttı!

OPPO yeni akıllı telefon modeli OPPO A91'i Türkiye'de tüketicilerle buluşturdu. 48 MP ultra geniş açılı makro dörtlü kamera ile donatılan OPPO A91, şık tasarımının yanı sıra profesyonel fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Düz ve pürüzsüz hissi yaratarak elinize rahatça oturan akıllı telefon dikkat çekici inceliği ve tüy kadar hafifliği ile dikkatleri üzerine topluyor.

Dörtlü kamera düzenlemesi

OPPO A91'de dörtlü kamera düzenlemesi bulunuyor. Çok yüksek çözünürlük ve ışığa duyarlılık sunan A91 ile gece veya gündüz istediğiniz ayrıntıları çekebilmeniz mümkün. Ultra geniş açılı makro lens ayrıntılı, neredeyse sanat eseri niteliğinde fotoğraflar çekebilmenize olanak sağlıyor. Ayrıca OPPO A91'de ön ve arka kameralar tarafından desteklenen yapay zeka güzelleştirme teknolojisi ile daha doğal ve mükemmel portreler çekebilirsiniz. 137 yüz veri noktasına dayanan güzelleştirme efekti bir grup fotoğrafında 4 kişiye kadar kişisel güzelleştirme yapmanıza olanak sağlıyor. Elektronik Görüntü Stabilizasyon özelliği ve sallanmaya karşı iç jiroskop özelliği bulunan A91, görüntüde titreme, sallanma olmayan mükemmel video performansları sunuyor. Hareketli ve sallantılı koşullarda OPPO A91 ile çekilen videolarda net, temiz ve istikrarlı görüntüler elde ediliyor.

Gizli parmak izli kilit açma özelliği

OPPO A91'de ayrıca gizli parmak izli kilit açma özelliği bulunuyor. Işığa duyarlı Ekran İçi Parmak İzi 3.0 uygulamasıyla telefonunuzu 0,32 saniye gibi daha hızlı ve güvenli bir şekilde açabilirsiniz. Yeni ekran içi parmak izi sensörü gerçek parmakla sahte olanı ayırt ederek telefonunuz için daha iyi bir koruma sağlıyor.

OPPO A91 Fiyatı Ne Kadar?

Peki, Oppo A91'in satış fiyatı ne kadar? OPPO A91'in Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 4099 TL.

OPPO A91 Teknik Özellikleri

A91

Ekran

6.4 inç

Ekran Çözünürlüğü

2400 x 1080

İşlemci

MediaTek Helio P70

Bellek

8 GB

Dahili Depolama

128 GB

Kamera

48 MP Ana Kamera

8 MP Ultra Geniş Açı

2 MP Derinlik

2 MP Siyah Beyaz

Ön Kamera

16 MP

Pil

4025mAh

İşletim Sistemi

Android 9 tabanlı ColorOS 6.1.2

Yükseklik x Genişlik x Kalınlık

160.2 mm x 73.3 mm x 7.9 mm

Ağırlık

172 gr

Renk

Işıltılı Siyah, Çarpıcı Mavi
Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Gözler Türkiye Kupası final maçında! Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi kanalda?
BİM 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Hoparlör ve birçok ürün...
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu fırsatı
Atiye 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Günün En çok Okunanları
Bir Sonraki Parolanız, Gülüşünüz Olabilir
Gizemli Fotoğraf İnternete Sızdı: Xbox Series X'mi, Xbox Series S mi?
6 Aydır Mücadele Ettiğimiz Koronavirüs Hakkında Bugün Neler Biliyoruz?
Honda'dan Android'li Motosiklet: Honda Gold Wing'e Andoid Geldi!
OPPO A72 5G Tanıtıldı! İşte OPPO A72 Fiyatı ve Özellikleri!

 

 