OPPO A72 5G Tanıtıldı! İşte OPPO A72 Fiyatı ve Özellikleri!

OPPO arka arkaya yeni telefonlarını tanıtıyor! Şimdi de A72 5G modelini tanıtan Çinli şirket, yeni telefonu ile şaşırtıcı özellikler sunuyor. İşte OPPO A72 5G, özellikleri ve fiyatı!

  • Ercan Uğurlu
OPPO A72 5G Tanıtıldı! İşte OPPO A72 Özellikleri!

OPPO, arka arkaya yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Daha dün OPPO A92 telefonunu Türkiye'de satışa çıktığını açıklayan OPPO, bu defa da globalde 5G destekli yeni orta sınıf akıllı telefonu A72 5G modelini tanıttı. ,

OPPO A72 5G'de önemli özellikler yer alıyor. Orta sınıf akıllı telefonlar arasında ilk 5G destekli modellerden biri olan OPPO A72 5G, böylece fark yaratırken, ayrıca MediaTek'in çok konuşulan Dimensity 720 işlemcisinden güç sağlamasıyla da önemli bir model oluyor.

OPPO A72 5G Özellikleri Neler?

Peki, OPPO A72 5G özellikleri neler? Telefonda 1080x2400 piksel çözünürlüğünde ve 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor. Bu ekran yüksek çözünürlüğüyle dikkat toplarken, 90Hz ekran tazeleme hızına sahip olmasıyla da orta sınıf telefonlar arasında fark yaratıyor.

OPPO A72 5G, 3 arka kameraya sahip bir telefon. 16 MP, 8 MP ve 2 MP şekline 3 arka kamera bulunduran telefonda ön kamera ise 8 MP şeklinde.


OPPO A72 5G
Ekran 6.5 inç LCD
Full HD +, 90 Hz
Boyut ve Ağırlık 162.2 x 75 x 7.9 mm.
175 g
İşlemci MediaTek Dimensity 720
RAM 8 GB
Depolama 128 GB
Ön Kamera 8 MP f / 2.0
Arka Kamera 16 MP f / 2.2
8 MP f / 2.4 geniş açılı
2 MP f / 2.4 mono
Batarya 4,040 mAh with 18W hızlı şarj
İşletim Sistemi Android 10 + Color OS 7.2
Bağlantılar 5G, WiFi 5, Bluetooth 5, Minijack
Güvenlik Parmak izi sensörü
Fiyat 232 Euro

OPPO A72 5G Fiyatı Ne Kadar?

OPPO A72 5G, henüz Türkiye'de satışta bulunmuyor. Global fiyatı ise belli olmuş durumda. Siyah, açık mavi ve mavi – pembe gibi 3 farklı renk ile satışa çıkacak olan OPPO A72 5G, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modeli ile ön siparişe açılmış durumda. OPPO A72 5G'nin resmi fiyatı ise 1899 Yuan. Yani güncel kur ile OPPO A72 5G fiyatının 232 Euro civarında olduğunu söyleyebiliriz.

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