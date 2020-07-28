OPPO A72 5G Tanıtıldı! İşte OPPO A72 Fiyatı ve Özellikleri!

OPPO arka arkaya yeni telefonlarını tanıtıyor! Şimdi de A72 5G modelini tanıtan Çinli şirket, yeni telefonu ile şaşırtıcı özellikler sunuyor. İşte OPPO A72 5G, özellikleri ve fiyatı!