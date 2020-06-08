Testten geçer not aldı mı? Çin malı Tesla Model 3 çarpışma testi yapıldı

Çin'de Tesla Model 3 üretimi yapılıyor. Çin'de üretilen bu araçlar MIC Model 3 adıyla piyasaya sürüyor. Son zamanların en popüler araçlarından biri olan Tesla'nın Çin versiyonu olan bu aracın testleri gerçekleştirildi.

Çin Malı Tesla Çarpışma Testi Sonucu

Tesla'nın ABD dışındaki tek üretim tesisi Çin'de. Burada üretilen Tesla Model 3 araçlar MIC Model 3 adıyla piyasaya sunuluyor. ve bu nedenle Çin malı Tesla'ların ABD'de üretilen modellere göre ne gibi farklılıkları olduğu merak ediliyor.

MIC Model 3 Çarpışma Testine Girdi

MIC Model 3 Çin'deki en popüler araçlardan biri durumunda. Çin Otomotiv Mühendisliği Araştırma Enstitüsü, geçtiğimiz günlerde bu elektrik motorlu aracı çarpışma testlerine soktu.

China Releases MIC Tesla Model 3 Crash TestChina Releases MIC Tesla Model 3 Crash Test
China Automotive Engineering Research Institute has released the video of MIC Model 3 crash test. It looks like a solid test. Official results are expected to be released on June 16. This crash test of the made-in-China Tesla Model 3 is just in thanks to our friend Ray, who tweets at Ray4Tesla. It looks like the frontal impact area is 25 percent. Teslas are engineered to be exceptionally safe electric vehicles and the Model 3 is one of them. Tesla has that sweet combination of passive safety, active safety, and automated driver assistance. Tesla Model 3 got a 5-start rating in the United States when NHTSA released the 2019 Model 3 safety ratings. #TeslaModel3 #Tesla #Model3Safety This is Armen Hareyan from Torque News. Please, visit us at for daily car sector news and follow us on Twitter at for daily automotive sector tweets. Reference Weibo Auto Ray4Tesla

Çin Malı Tesla Model 3 Test Sonucu Belli Oldu Mu?

Resmi test sonuçları en geç 16 Haziran'da açıklanacak. Ancak testlere ait görüntüler, Çin medyası tarafından yayınlandı. 

MIC Model 3 üretimi için ABD'li tedarikçiler değil, Çinli tedarikçileri tercih ediliyor. Bu da aracın kalitesinde farklılıklar yaratıyor.

MIC model 3

MIC model 3

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Gözler La Casa De Papel 5. sezonda! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
11 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Samsung ürünleri dikkat çekiyor
12 Haziran 2020 BİM aktüel kataloğunda drone, TV ve akıllı bileklik sürprizi
5 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
Günün En çok Okunanları
ABD Donanması, Tarihte İlk Kez, Bir Lazer Silahı İle Bir İHA'yı Vurdu
Facebook'taki Fotoğraflarınızı Google Fotoğraflar'a Aktarın
Testten geçer not aldı mı? Çin malı Tesla Model 3 çarpışma testi yapıldı
Getir Artık Huawei AppGallery'de!
Anne Babalara Yaz Tatilini Online Oyunlarla Geçirecek Çocuklar İçin 8 Uyarı

 

 