Testten geçer not aldı mı? Çin malı Tesla Model 3 çarpışma testi yapıldı

Çin'de Tesla Model 3 üretimi yapılıyor. Çin'de üretilen bu araçlar MIC Model 3 adıyla piyasaya sürüyor. Son zamanların en popüler araçlarından biri olan Tesla'nın Çin versiyonu olan bu aracın testleri gerçekleştirildi.