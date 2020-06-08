Testten geçer not aldı mı? Çin malı Tesla Model 3 çarpışma testi yapıldı

Tesla'nın ABD dışındaki tek üretim tesisi Çin'de. Burada üretilen Tesla Model 3 araçlar MIC Model 3 adıyla piyasaya sunuluyor. ve bu nedenle Çin malı Tesla'ların ABD'de üretilen modellere göre ne gibi farklılıkları olduğu merak ediliyor.
MIC Model 3 Çarpışma Testine Girdi
MIC Model 3 Çin'deki en popüler araçlardan biri durumunda. Çin Otomotiv Mühendisliği Araştırma Enstitüsü, geçtiğimiz günlerde bu elektrik motorlu aracı çarpışma testlerine soktu.
Çin Malı Tesla Model 3 Test Sonucu Belli Oldu Mu?
Resmi test sonuçları en geç 16 Haziran'da açıklanacak. Ancak testlere ait görüntüler, Çin medyası tarafından yayınlandı.
MIC Model 3 üretimi için ABD'li tedarikçiler değil, Çinli tedarikçileri tercih ediliyor. Bu da aracın kalitesinde farklılıklar yaratıyor.
JUST IN: China Automotive Engineering Research Institute has released the video of MIC Model 3 crash test. It looks like a solid test. Official results are expected to be released on June 16. pic.twitter.com/sUICFlGkkJ— Ray4??Tesla???????? (@ray4tesla) June 4, 2020
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