Oppo F9, Damla Çentiğiyle Tanıtıldı!

Ekran çıkıntısı konusunda farklı bir görünüm sergileyen Oppo F9, hoş tasarımıyla artık gerçek! İşte F9'un özellikleri...

Oppo F9, Damla Çentiğiyle Tanıtıldı!

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