Oppo F9, Damla Çentiğiyle Tanıtıldı!
Ekran çıkıntısı konusunda farklı bir görünüm sergileyen Oppo F9, hoş tasarımıyla artık gerçek! İşte F9'un özellikleri...
Geride bıraktığımız yaklaşık bir senede telefonların kesikli ekranlarla gelmesine iyice alıştık. Oppo'nun yeni tanıttığı F9, biraz farklı bir çentik anlayışına sahip ve çentiğine su damlası şekli vermiş.
Akıcı bir performans için MediaTek Helio P60 işlemciyi kullanan telefon, tercihinize göre 4GB veya 6GB RAM'e sahip olabiliyor. Depolama alanı ise 64GB olarak kararlaştırılmış. 6,3 inç'lik ekran fazlasıyla geniş ve 1080p çözünürlük sunuyor. Üstteki çentik dışında ekranın altında da bir miktar siyah kısmın yer aldığını görüyoruz. Yine de tasarımın birçok telefona göre daha iyi olduğu söylenebilir. Arka yüzünde 16MP ve 2MP'lik çift kamerayla gelen telefon, ön yüzde 25MP'lik bir kameraya sahip.
Çin'de satışa sunulacak olan telefon, renk seçenekleri olarak Starry Purple, Twilight Blue ve Sunrise Red ile gelecek.
Zeynel A. Öztürk
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