Oppo F9, Damla Çentiğiyle Tanıtıldı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Robotlar ve Yapay Zekâ

Kayıp Şehirler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Korsanlar