Oppo F9 Pro, Damla Şekilli Çentiğiyle Geliyor

Oppo'nun yakında tanıtılacak olan telefonu F9 Pro'dan telefonun ilginç çentiğini gösteren yeni bir video paylaşıldı!

Oynat Oppo F9 Pro, Damla Şekilli Çentiğiyle Geliyor Oppo'nun yakında tanıtılacak olan telefonu F9 Pro'dan telefonun ilginç çentiğini gösteren yeni bir video paylaşıldı!

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