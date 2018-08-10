Oppo F9 Pro, Damla Şekilli Çentiğiyle Geliyor
Oppo'nun yakında tanıtılacak olan telefonu F9 Pro'dan telefonun ilginç çentiğini gösteren yeni bir video paylaşıldı!
Oppo'nun yeni telefonu F9 Pro, sudan ilham alan küçük çentiği ve üst düzey görünümüyle ortaya çıkıyor. Oppo tarafından yayınlanan video, resmi tanıtıma yaklaşırken telefonu her açıdan gösterdi.
F9 Pro'un "Waterdrop" ekranı, üstteki su damlası şeklindeki küçük çentik dışında neredeyse çerçevesiz. Çentik üzerinde telefonun ön kamerası yer alıyor. Arkada ise bir parmak izi ve gradyan yüzey dikkat çekiyor. Telefonun renk seçenekleri, Sunrise Red, Twilight Blue ve Starry Purple'dan oluşuyor. Yukarıda izleyebileceğiniz videoda cihazın tüm teknik özelliklerinden bahsedilmese de, VOOC Flash Charge işlevi sayesinde 5 dakikalık bir şarjla 2 saatlik kullanım süresi elde edilebildiği söyleniyor.
F9 Pro, şarj ve veri aktarımı için eskimeye yüz tutan Micro-USB portunu kullanıyor. Gadgets Now'a göre Oppo F9, 6,3 inç ekran, 1080x2280 çözünürlük, sekiz çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 3.500mAh pil, Mali-G72 MP3 grafik işlemcisi ve microSD ile genişletilebilen 64GB depolama alanıyla gelecek.
Oppo F9 Pro şu an için Hindistan, Vietnam ve Filipinler'de piyasaya sürülecek. Cihazın diğer bölgelere ulaşıp ulaşmayacağı, yakında yapılacak duyuruyla açıklığa kavuşacak.
Zeynel A. Öztürk
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