Oppo'dan Samsung'un Galaxy Z Flip'ine Rakip Olacak Yeni Bir Telefon Geliyor

Markalar prototiplerden ve konseptlerden ticari ürünlere geçtikçe, katlanabilir telefonlar da yavaş yavaş ivme kazanıyor. Ve görünüşe göre şimdi de sırada Oppo var...
Daha önceki haberlerde, Oppo'nun ilk katlanabilir telefonunun Haziran ayında sona eren bu yılın ikinci çeyreğinde tanıtılacağı belirtilmekteydi. Artık cihaz hakkında daha fazla şey duymaya başladığımız düşünülürse, bu yayım zaman çizelgesinin gerçeğe dönüşme ihtimali giderek artıyor.
Bu bilgi ilk olarak, popüler bir kullanıcının katlanabilirin bazı tasarım öğelerini ve özelliklerini sızdırdığı Weibo üzerinde ortaya çıktı. Kaynağa göre, Oppo şu anda içinde 7 inçlik esnek bir ekran ve dış kapakta daha küçük 2 inçlik bir ekran bulunan kapaklı bir form faktörünün testlerinin son aşamalarında. Birincil ekran, akıcılığı ve güç tüketimini dengelemek için değişken yenileme hızına sahip bir LTPO paneline sahip olacak. Söylenilene göre bu ürün, temel müşteri profili olarak kadınları hedef alacak ve Samsung Galaxy Z Flip'in karşısında dikilecek.
Bu özellikler, istenildiği zaman açılarak bir tablete dönüşebilen Oppo X 2021 katlanabilir telefondan oldukça farklı bir yaklaşıma işaret ediyor. Görünüşe göre şirket, daha büyük riskler almadan önce biraz daha geleneksel bir şeyle başlamak istiyor.
Oppo'nun kapaklı akıllı telefonu, her ikisi de daha küçük birincil ekrana sahip olan Samsung Galaxy Z Flip ve Moto Razr gibi ürünlerle rekabet edecek. Bu, Oppo'nun günümüzün çoğu geleneksel akıllı telefonundan bile daha büyük veya daha uzun bir ekran sunacağı anlamına gelebilir. Hangi en boy oranının sunulacağını ve katlandığında ne kadar kompakt hale geleceğini ise zaman gösterecek.
Şimdilik, çip seti, kameralar ve pil gibi detaylar bilinmiyor. Ancak Oppo'nun mevcut ürün yelpazesine baktığımızda, birden fazla kamera sensörü ve pil için hızlı şarj bekleyebiliriz. Diğer her şey için, daha uzun bir süre boyunca resmi bilgilerin gelmesini beklememiz gerekecek.
Aynı zamanda, Samsung'un tasarım ve teknik özelliklerdeki yükseltmelerle yeni Galaxy Z Flip 3'ü tanıtması da bekleniyor. Oppo, kendi ülkesinde oldukça rekabetçi bir marka olduğundan dolayı, mevcut rekabeti daha ucuz bir katlanabilir ile potansiyel olarak zorlaştırabilir. Telefonun küresel olarak yayımlanma durumu ise şimdilik bir gizemini koruyor.
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