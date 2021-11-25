Yeni OnePlus 10 Pro Sızıntısı, "Tanıdık" Bir Tasarıma İşaret Ediyor!

OnePlus, gelecek yılın başlarında üst seviye telefon serisi OnePlus 10 Pro'nun yeni neslini piyasaya sürecek. Yayım tarihine yaklaşırken, giderek daha fazla özellik ve görüntü internette görünmeye başlıyor. Cihazın tasarım yönlerini bir miktar aydınlatan en son sızıntı, Zouton ile ortak çalışan güvenilir sızıntı kaynağı OnLeaks'ten geldi.
OnePlus 10 Pro'nun 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç Quad HD+ ekrana sahip olması bekleniyor. Render'lara baktığımızda ekranın kavisli olmasını bekleyebiliriz. Cihazın sol tarafı hemen hemen boşken, sağ tarafında güç düğmesi ve ses ayarları görülüyor.
Arka tarafta, kamera modülü cihazın metal çerçevesi ile bütünleşmiş gibi gözüküyor ve Galaxy S21'in tasarımını andırdığını söyleyebiliriz. Üç kameradan birincisinin, 3.3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip 50MP ultra geniş ve 8MP telefoto lens eşliğinde 48MP sensör olması bekleniyor. Ön tarafta ise selfie kamerasının 32 MP sensöre sahip olması olası görünüyor.
Özellikler konusunda ise cihazın 8GB RAM - 128GB depolama ve 12GB RAM - 256GB depolama seçeneklerine sahip olması bekleniyor. OnePlus 10 Pro'nun, önceki model OnePlus 9 Pro'nun 65W olan şarj hızı yerine 125W'da 5.000mAh pili hızlı şarj edeceği iddia ediliyor. Cihazın IP68 suya dayanıklılık derecesine sahip olması da beklentilerin arasında.
Daha önce de söylediğimiz gibi, OnePlus cihazı 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürecek. Fiyat ve bulunabilirlik ile ilgili ayrıntıların yayım tarihinden önce sunulması bekleniyor.
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