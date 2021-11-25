Yeni OnePlus 10 Pro Sızıntısı, "Tanıdık" Bir Tasarıma İşaret Ediyor!

OnePlus'ın beklenen yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 10 Pro'nun tasarımı sızdırıldı. Buna göre telefon, bir yerlerden "tanıdık" bir tasarımla karşımıza çıkabilir!

  • Levent Öztürk
OnePlus 10 Pro'ya "tanıdık" tasarım
OnLeaks x Zouto

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