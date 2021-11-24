HUAWEI, Türkiye Pazarına Sunduğu Yeni Ürünlerini Tanıttı

Huawei yakın zamanda satışa ve ön satışa sunulan farklı segmentlerden 5 yeni ürününü tanıttı. Akıllı telefon, monitör, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve kulaklık segmentlerindeki yeni ürünler Huawei'nin gelişmiş ekosistemine yepyeni katkılar sunuyor. Bu ürünler MateBook 14s, nova 9, Watch GT 3, FreeBuds Lipstick ve MateView GT olarak sıralanıyor.
HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Allen Yao yaptığı konuşmada "Pandemi maalesef hala etkisini göstermeye devam ediyor ancak hepimiz bu süreçte değerli deneyimler kazandık; işimizi ve hayatımızı nasıl dijitalleştireceğimiz konusunda önemli adımlar attık. Bu adımlar ise Huawei'nin en büyük iş kollarından tablet ve dizüstü bilgisayar ürün gruplarında beklentilerimizin üzerinde büyüme ile sonuçlandı. Türkiye bizim için stratejik ülkelerden biri ve küresel olarak baktığımızda ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Tüketicilere hayatlarını kolaylaştıracak ürünler sunmaya devam edeceğiz" dedi.
Huawei Türkiye, özellikle MateBook dizüstü bilgisayar ürünleriyle bulunduğu global ülkeler arasında birinciliğe erişti. GfK'nın Eylül ayı verilerine göre yüzde 13'lük pazar payıyla şu anda Huawei, Türkiye'de ilk 3 marka arasında. Huawei 2022'de bu pazar payını yüzde 16'ya çıkarmayı hedefliyor.
Allen Yao, "MateBook ve MatePad Serisi gibi yüksek performanslı cihazlar tüm iş-okul ihtiyaçlarını karşılarken, giyilebilir cihazlarla sağlık takibi ve aktivite yönetimi daha kolay hale geldi. Daha önce Watch GT 2 Serisi ile elde edilen başarı, Huawei Watch 3 ve Watch GT 3 Serisi ile devam ediyor. Son olarak, Huawei Watch 3 Pro, 2021-2022 EISA en iyi akıllı saat ödülüne layık görülmüştü. Bu başarı, tüketicinin faydasını gözeten özelliklerden ve farklı segmentlerdeki model çeşitliliğimizden kaynaklanıyor. Hem profesyonel hem de ev kullanıcıları için 13 ile 16 inç arasında çok sayıda modelimiz mevcut ve farklı gelir gruplarına hitap edecek şekilde pazarda konumlandırıldılar. Hem AMD hem de Intel ile çalıştığımız için müşteriler istedikleri konfigürasyonda bir MateBook bulmakta sorun yaşamıyorlar. Ancak, özellikle dizüstü ve tabletlerde en büyük gücümüz, mobil dünya ile PC dünyasını birleştiren benzeri görülmemiş bir mobil ekosistem oluşturmamız" yorumunda bulundu.
Ekosistem gelişiminde önemli atılımlar yapıldı. Huawei'nin devrim yaratan işletim sistemi HarmonyOS ise 150 milyon kullanıcı sınırını geçti. 400 servis sağlayıcı, 1700 donanım üreticisi ve 1,3 milyon geliştirici ile HarmonyOS dünyanın en büyük işletim sistemleri arasında gösterilmeye başlanıyor. Huawei Mobil Servisleri tabanlı AppGallery ise 5,1 milyon geliştirici ve 173 bin uygulama ile dünyanın en büyük 3. uygulama mağazası olma başarısını koruyor. Huawei Mobil Servisleri'nin sunduğu API'lerin sayısı ise 21.700'ü aştı.
Allen Yao, "Hiçbir ekosistem, giyilebilir cihazlar olmadan 360 derecelik eksiksiz bir çözüm olamaz. Akıllı saatlerimiz ve bilekliklerimiz Türkiye'de çok beğeniliyor ve şu anda yüzde 35 pazar payı hedefliyoruz. Watch 3 ve Watch 3 Pro ile HarmonyOS'u giyilebilir cihazlara entegre ediyoruz ve en yeni Watch GT 3 Serisi bu konuda baş tacımız. IDC'nin global verilerine baktığımızda bu alandaki 2021 pazar büyüklüğünün 114,2 milyona ulaştığını ve global ürün sevkiyatlarının yıllık bazda yüzde 32,3 arttığını görüyoruz. Salgının getirdiği ekonomik olumsuzluklara rağmen özellikle sağlık verilerini yakından takip etmek isteyen tüketiciler bu ürünlere daha fazla yöneliyor. Her geçen gün artan cihaz özelliklerinin etkisiyle kulaklık ve akıllı saat kategorisinde çeyreklik bazda yüzde 39 büyüme var. Sadece akıllı saatlere baktığımızda bir önceki yıla göre yüzde 10'luk bir artış gözlemleyebiliyoruz. Giyilebilir teknolojiler pazarında, yüzde 10,2'lik pazar payı ile küresel pazarda üçüncü sırada yer alıyoruz. Counterpoint sonuçlarına göre bu segmentte Türkiye'de ise ikinci sıradayız" dedi.
Huawei 2021 yılında TWS kulaklık cihazı kategorisi satışlarında, özellikle FreeBuds cihaz ailesiyle yüzde 111'in üzerinde bir büyüme kaydetti. Freebuds 4 ve 4i Türkiye'de çok iyi karşılanan modeller arasında yer aldı. Ailenin en yeni ve farklı üyesi FreeBuds Lipstick, günlük trendlerine eşlik edecek şık bir TWS kulaklık isteyen kadınları doğrudan hedef alan benzersiz bir cihaz.
HUAWEI MateBook 14s, etkileyici bir görsel deneyim yaratan çok ince gövde tasarımıyla üretkenlik dostu 3:2 en boy oranına sahip 2.5K dokunmatik FullView Ekrana sahip. Dizüstü bilgisayar, hızlı ve sorunsuz performans için standart voltajda yeni 11. Nesil Intel Core İşlemci ile çalışıyor. HUAWEI Sound desteği ile tweeter ve woofer'lara sahip dörtlü hoparlör sistemi sayesinde ses kalitesi önceki nesillere göre büyük ölçüde iyileştirildi. 1,5 mm'lik tuş hareket alanı sağlayan klavyesi ile HUAWEI MateBook 14s'de yazmak büyük bir zevke dönülüyor. Ayrıca çok çeşitli cihazlarla iş birliği yapabilmesi, HUAWEI MateBook 14s'i iş ve günlük görevlerin üstesinden gelmek için mükemmel bir araç haline getiriyor.
HUAWEI nova 9, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için yüksek ışık hassasiyeti sağlayan 1/1,56 inç sensöre sahip 50MP RYYB Ultra Vision ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik kamerası, 4cm makro kamera ve 32MP ön kamera ile donatıldı. Artık günün hangi saatinde olursa olsun, istenildiği anda yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebilir. Buna HUAWEI'nin benzersiz Süper Gece Selfie algoritması ile fotoğraflardaki dijital gürültüyü azaltan ve arka planı yeniden oluşturan Gece Portre Modu eklendiğinde, karşımıza gece fotoğrafçılığı için mükemmel bir kamera çıkıyor. Gece manzara çekimleri veya gece portreleri olsun, görüntüler parlak ancak aşırı pozlanmış olmuyor; görüntünün daha karanlık alanlarında gizlenmiş ayrıntılar da ön plana çıkıyor. Eklenen diğer çözümler arasında 120Hz Orijinal Renk Kavisli Ekran, güçlü işlemci, mükemmel pil ömrü ve 66W HUAWEI SuperCharge yer alıyor. Gelişmiş işlevlerin tümü, nova 9'u yoğun bir yaşam tarzına sahip modern tüketiciler için mükemmel bir akıllı telefon haline getiriyor.
HUAWEI WATCH GT 3, HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle artık daha dinamik ve akıllı. Şık görünümü, kapsamlı geliştirmeleri ve yeni arayüz tasarımının yanı sıra TruSeen 5.0+ ile daha doğru sağlık ve fitness izleme, 14 günlük pil ömrü ve Akıllı Dinamik Ayarlama Planı ile akıllı saatlerin zirve noktasını temsil ediyor. Yepyeni HUAWEI WATCH GT 3, sağlık izleme ve bilimsel eğitimde bir başka atılımı gerçekleştiriyor. Tüketiciler için hayatı daha kolay ve rahat hale getirmek için bilimsel verileri kullanarak fitness hedeflerine ulaşmalarına yardım ediyor.
HUAWEI FreeBuds Lipstick, HUAWEI'nin Paris Estetik Araştırma Merkezi'nde global lüks, moda, otomotiv, dijital ve marka stratejisi endüstrilerinden bir grup çok uluslu tasarımcının izlerini taşıyor. HUAWEI FreeBuds Lipstick, tasarım süreçlerinde asalet ve lüksü yorumlarken, muhteşem paslanmaz çelik gövde, yuvarlak kavisler ve ince çizgi işlemesiyle uyum ve zarafete saygı duruşunda bulunuyor. HUAWEI FreeBuds Lipstick'in paslanmaz çelik şarj kutusu ayna kadar pürüzsüz bir yüzey elde etmek için cilalamanın yanı sıra 30 farklı işlem kullanılarak üretildi. Manyetik dizayna sahip şarj kutusu ayrıca aşınmaya da dayanıklı. HUAWEI FreeBuds Lipstick, gizemi temsil eden siyah, lüksü simgeleyen altın, tutku ve çekiciliği ifade eden kırmızı ile klasik ruj tasarımını kulaklıkta buluşturuyor.
HUAWEI MateView GT, Huawei'nin ilk kavisli monitörü. 21:9 oranında 34 inç ekran ve 3440x1440 çözünürlüğü destekleyen monitör, oyun keyfini en üst düzeye çıkarmak ve oyuncular için sürükleyici bir eğlence deneyimi yaratmak için tasarlandı. Renk performansı açısından HUAWEI MateView GT, DCI-P3 renk alanını desteklediği için oyunlar ve video düzenleme için renk doğruluğunu artırıyor. Her bir panel, Delta E değeri <2 olacak şekilde profesyonel olarak fabrikada kalibre edilerek piyasaya sunuluyor. Ayrıca, HUAWEI MateView GT, içeriği daha gerçekçi hale getirmek için 350 nits maksimum parlaklığı ve 4000:1 kontrast oranının yanı sıra HDR 10'u da destekliyor.
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