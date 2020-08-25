Orion'un En Parlak Yıldızı Olan Betelgeuse, Yine Sönmeye Başladı

Orion'un en parlak yıldızı olarak kabul edilen kırmızı süper-dev Betelgeuse, aniden sönmeye başlaması ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

25 Ağustos 2020 00:02

Levent Öztürk